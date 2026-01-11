ايجاس: زيادة كميات الغاز بمجمع الصحراء الغربية لخدمة صناعة البتروكيماويات

قام المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس ) بزيارة لمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز ( ناتا ) بمقر شركة جاسكو وذلك للوقوف على الحالة التشغيلية للشبكة والتي تعد الشريان الحيوي لإمداد قطاعات الاستهلاك المختلفة باحتياجاتها من الغاز .

واستمع رئيس القابضة للغازات الطبيعية لشرح من المهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو للسيناريوهات التشغيلية لإدارة الشبكة في الوقت الراهن لضمان تامين امداد المستهلكين بالغاز وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة كقطاع الكهرباء والقطاع الصناعي والمنازل .

كما تم التطرق إلي اجراءات زيادة كميات التغذية الموردة إلى مجمع غازات الصحراء الغربية، بهدف تلبية احتياجات قطاع صناعة البتروكيماويات من مدخلات الإنتاج والمادة الخام .