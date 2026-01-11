قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
حوادث

أمن الغربية يحرر 156 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

حررت إدارة مرور الغربية، 156 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية 


تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  156 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين 

تحصيل غرامات فورية كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 55 ألفا و700 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.


وكانت اﻹدارة العامة للمرور وجهت بتكثيف الحملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر؛ لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات ردع مخالفين قائدي المركبات والسيارات أمن الغربية حملات مرورية

