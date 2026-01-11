قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط
سعر الدولار اليوم الأحد 11-1-2026 مقابل الجنيه في البنوك
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
ريهام قدري

الكبد هو مصنع الجسم الحيوي الذي ينقي الدم من السموم ويخزن الطاقة وينظم وظائف الجسم المختلفة. ومع زيادة العادات اليومية الضارة، أصبح الحفاظ على صحة الكبد أمرًا ضروريًا للوقاية من أمراض الد الدهني والتليف الكبدي. 

إليك أبرز الطرق اليومية والمشروبات الطبيعية التي تساعد على تنقية الكبد.

 


عادات يومية تحمي الكبد:


تجنب الإفراط في الكحول: الكحول من أبرز مسببات التهابات الكبد المزمنة وتليف الكبد.
اتباع نظام غذائي صحي: قلل من السكريات والدهون المشبعة، وزد الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
شرب الماء بكثرة: الماء يحافظ على ترطيب الجسم ويعزز قدرة الكبد على التخلص من السموم.
ممارسة الرياضة بانتظام: النشاط البدني يقلل من الدهون الزائدة في الجسم ويحمي الكبد.
الحرص على النوم الجيد والتقليل من التوتر: الإجهاد المزمن يؤثر على وظائف الكبد وتنظيم الهرمونات.
تجنب الإفراط في المسكنات والأدوية بدون استشارة طبيب: بعض الأدوية والمكملات يمكن أن تسبب أضرارًا للكبد.


مشروبات طبيعية لتنقية الكبد:


الماء بالليمون الدافئ صباحًا: يحفز وظائف الكبد ويساعد على التخلص من السموم.
الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الكبد من التلف.
عصير البنجر (الشمندر): يساعد على تحسين تدفق الدم للكبد وتقوية وظائفه.
مشروب الزنجبيل والنعناع: يقلل الالتهابات ويحسن الهضم، ما يدعم صحة الكبد.
الشاي بالروزماري أو الشاي بالبابونج: له تأثير مهدئ ويساعد في تطهير الكبد بشكل طبيعي.
 

الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الأشخاص الذين يفرطون في شرب الكحول

الكحول يسبب التهاب الكبد المزمن والكبد الدهني وحتى التليف الكبدي على المدى الطويل.

2. مرضى السمنة والدهون الزائدة

تراكم الدهون في الجسم، خاصة حول منطقة البطن، يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

3. المصابون بالسكري أو مقاومة الأنسولين

ارتفاع مستوى السكر في الدم يجهد الكبد ويزيد من خطر الالتهابات الدهنية والتليف.

4. الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو مكملات بدون إشراف طبي

بعض المسكنات، المكملات العشبية، أو الفيتامينات بجرعات كبيرة قد تسبب تسمم الكبد.

5. المدخنون والمتعرضون للمواد الكيميائية

السموم الموجودة في التدخين أو في بيئات العمل الصناعية قد تضر الكبد على المدى الطويل.

6. المصابون بالتهابات فيروسية للكبد (مثل فيروس C وB)

هؤلاء الأشخاص لديهم خطر أعلى لتطور التليف الكبدي وسرطان الكبد إذا لم يتلقوا العلاج المناسب.

7. الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة غير صحي

قلة النشاط البدني، التغذية غير المتوازنة، وقلة النوم تزيد من إجهاد الكبد.

ينصح  الأطباء بالابتعاد عن العادات الضارة والكشف الدوري عن وظائف الكبد كل 6 أشهر، خاصة لمن لديهم سمنة أو تاريخ عائلي لأمراض الكبد، لأن الوقاية أسهل بكثير من العلاج.

أمراض الكبد الدهني تنقية الكبد الاكثر عرضه بأمراض الكبد الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد