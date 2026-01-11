فتوح يضيف اسمه لقائمة الأهداف العكسية.. ومصر تسجل رقمًا سلبيًا جديدًا في أمم إفريقيا.. وغانم سلطان الأول فى 1976

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا مثيرا على منتخب كوت ديفوار 3-2 مساء السبت ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 لكنه في الوقت نفسه سجل رقما قياسيا سلبيا بسبب الهدف العكسي الذي سجله أحمد فتوح ظهيره الأيسر بالخطأ فى مرماه .

وبحسب موقع " أفريكا سبور " أصبح منتخب مصر الأكثر تسجيلاً للأهداف العكسية في تاريخ البطولة برصيد أربعة أهداف متفوقًا على منتخبات بوركينا فاسو والجزائر وتونس التي سجل كل منها ثلاثة أهداف عكسية فقط.

قائمة الأهداف العكسية المصرية عبر التاريخ

يعد هدف فتوح الرابع في تاريخ المنتخب المصري بالبطولة بعد ثلاثة أهداف سابقة سجلها اللاعبون بالخطأ:

غانم سلطان أمام غينيا عام 1976.

أحمد السيد أمام الكونغو الديمقراطية 2006.

أحمد حسن أمام الكاميرون 2010.

ورغم هذا الرقم السلبي نجح الفراعنة في تحويل اللقاء لصالحهم معتمدين على قدرة الفريق على التعامل مع الأزمات والحفاظ على تركيزهم حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

هدف عكسي

ومع الهدف العكسي لأحمد فتوح أظهرت مباراة كوت ديفوار قدرة مصر على التعامل مع الضغوط إذ تمكن الفريق من الحفاظ على التفوق وتحقيق الفوز رغم العقبة المفاجئة.

وأكدت المباراة أن الأخطاء الفردية لا تعني ضعف الفريق بل يمكن أن تتحول إلى دافع لمزيد من الحذر والتركيز وهو ما يعكس خبرة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وقدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط النفسية والقتالية.

اختبار جديد للفراعنة

بعد تجاوز كوت ديفوار يتجه المنتخب المصري نحو نصف النهائي لمواجهة السنغال يوم الأربعاء المقبل في مدينة طنجة في إعادة لنهائي نسخة 2021.

وسيكون التركيز على صلابة الدفاع أمرا أساسيا لتجنب أي أخطاء مشابهة قد تكلف الفريق الكثير خاصة في مباراة نصف النهائي التي غالبا ما تحسم بفارق ضئيل.

تتوجّه اليوم بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة المغربية استعدادًا لمواجهة السنغال في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر ضد السنغال على ملعب ابن بطوطة، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

حمدي يطير لألمانيا

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد حمدي لاعب المنتخب سيغادر المغرب في السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بعد إنهاء اتحاد الكرة إجراءات سفر اللاعب، متوجها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات رسمية، أنه تم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي لنادي بيراميدز على إجراء محمد حمدي عملية جراحية يوم 15 يناير بألمانيا.