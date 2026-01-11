رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين والسولار اليوم، حيث شهدت محطات الوقود في مصر اليوم الأحد 11 يناير 2026 حالة من الاستقرار الكامل في أسعار الوقود، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بتحريك أسعار المنتجات البترولية، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة وحماية المواطنين من أي تذبذب محتمل في الأسعار.





أسعار البنزين والسولار اليوم

جاءت الأسعار الرسمية المعتمدة وفق آخر تحديث من وزارة البترول على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا

سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا

سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا

سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

ويعكس هذا التثبيت حرص الدولة على توفير الوقود بأسعار ثابتة، رغم التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار.



أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

كما جاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز وفق البيان الرسمي لوزارة البترول كالتالي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

وتهدف هذه الخطوة إلى عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلي.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

أعلنت وزارة البترول الأسعار الرسمية لشرائح الغاز الطبيعي للمنازل على النحو التالي:

الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول جميع الشرائح على الغاز بأسعار مناسبة للاستهلاك المنزلي.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

بالنسبة للاستخدامات الصناعية، فقد جاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وتسعى الدولة من خلال هذه الأسعار إلى دعم قطاع الصناعة، وضمان استمرارية الإنتاج دون تأثير كبير بسبب تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

لماذا تم تثبيت أسعار البنزين لمدة عام كامل؟

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام كامل يأتي كخطوة مدروسة للحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها أسعار النفط عالميًا، وحماية المواطنين من أي ارتفاعات مفاجئة، وضمان توفير الوقود بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.

