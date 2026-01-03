أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر

يشهد سعر البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 اهتماما واسعا من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، في ظل ارتباط أسعار الوقود بشكل مباشر بتكلفة المعيشة وحركة النقل وأسعار السلع والخدمات.

ويبحث عدد كبير من القراء عبر منصات البحث المختلفة عن آخر تحديث لأسعار البنزين والسولار في محطات الوقود، خاصة مع استمرار حالة الترقب لأي تغيرات قد تطرأ على أسعار الطاقة.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت تعد فيه أسعار الوقود عاملا أساسيًا يؤثر على ميزانيات الأسر والأنشطة الاقتصادية على حد سواء.

وتحرص الجهات المعنية على إعلان أسعار البنزين والسولار والغاز بشكل واضح، بما يضمن استقرار السوق ومنع أي تداول لمعلومات غير دقيقة.

ويعتمد المواطنون على هذه البيانات الرسمية في التخطيط لمصاريفهم اليومية، سواء فيما يتعلق بالتنقل أو تشغيل المشروعات الصغيرة أو الأنشطة التجارية المختلفة.

أسعار البنزين اليوم السبت 3 يناير 2026

استقرت أسعار البنزين اليوم داخل محطات الوقود، وفقا للتحديثات المعلنة، حيث جاءت أسعار البنزين على النحو الآتي.

ويعد بنزين 95 من أعلى أنواع البنزين سعرًا، نظرًا لاستخدامه في السيارات الحديثة ذات المحركات المتطورة، إذ بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 21 جنيها.

ويستخدم هذا النوع على نطاق واسع في السيارات الفارهة، لما يوفره من كفاءة أعلى للمحرك.

أما بنزين 92، وهو الأكثر انتشارًا بين شريحة كبيرة من المواطنين، فقد سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه.

ويعتمد عليه عدد كبير من أصحاب السيارات الخاصة، لما يجمعه من توازن بين السعر والأداء.

وفيما يتعلق ببنزين 80، والذي يستخدم في السيارات الأقدم نسبيًا وبعض وسائل النقل، فقد بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه.

ويعد هذا النوع الخيار الأقل تكلفة بين أنواع البنزين المتداولة في السوق المحلي.

سعر السولار اليوم في محطات الوقود

يحظى سعر السولار باهتمام خاص، نظرا لاعتماده من قبل قطاع واسع من وسائل النقل العام والشاحنات والآلات الزراعية، إضافة إلى استخدامه في بعض الأنشطة الصناعية.

وقد سجل سعر 1 لتر سولار اليوم نحو 17.50 جنيه.

ويؤثر هذا السعر بشكل مباشر على تكلفة نقل البضائع، ومن ثم على أسعار العديد من السلع في الأسواق.

وبالنسبة للكميات الأكبر من السولار، فقد جاءت الأسعار على النحو الآتي. سجل سعر 20 لتر سولار نحو 350 جنيه.

وسجل سعر 30 لتر سولار نحو 525 جنيه.

كما سجل سعر 40 لتر سولار نحو 700 جنيه. وبلغ سعر 50 لتر سولار نحو 875 جنيه.

فيما وصل سعر 60 لتر سولار إلى نحو 1.050 جنيه.

وتعكس هذه الأسعار ثبات تكلفة السولار مع اختلاف الكميات، وهو ما يساعد أصحاب الأنشطة التي تعتمد على الوقود في حساب نفقاتهم بدقة.

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر

تعد أسعار أنابيب الغاز من الملفات التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الأسر والمحال التجارية على أسطوانات البوتاجاز في الاستخدام اليومي.

ووفقا للبيانات المعلنة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار أنابيب الغاز اليوم على النحو الآتي.

سجل سعر الأسطوانة المنزلية نحو 225 جنيها.

ويستخدم هذا النوع في المنازل لأغراض الطهي، ويعد من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

أما الأسطوانة التجارية، المستخدمة في المطاعم والمحال، فقد بلغ سعرها نحو 450 جنيها. ويؤثر هذا السعر على تكلفة تشغيل الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لغاز قمائن الطوب، فقد وصل سعره إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يهم العاملين في قطاع مواد البناء.

كما سجل سعر طن غاز الصب المستخدم في الصناعات نحو 16.000 جنيه، ويعد هذا النوع مهما لعدد من القطاعات الصناعية التي تعتمد على الغاز كمصدر للطاقة.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

شهدت أسعار الغاز الطبيعي استقرارًا اليوم، سواء للاستخدام المنزلي أو للسيارات، حيث يتم احتساب السعر وفقا لنظام الشرائح.

وبلغ سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 متر مكعب نحو 4 جنيهات.

وتستفيد من هذه الشريحة شريحة واسعة من الأسر ذات الاستهلاك المحدود.

وسجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 متر مكعب نحو 5 جنيهات.

بينما وصل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة، التي يزيد استهلاكها على 60 متر مكعب، إلى نحو 7 جنيهات.

ويعد هذا النظام وسيلة لتنظيم الاستهلاك وتشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلكين.

أهمية متابعة أسعار الوقود اليوم

تكمن أهمية متابعة أسعار البنزين والسولار والغاز في تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

فأسعار الوقود تلعب دورًا محوريًا في تحديد تكلفة النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات. لذلك يحرص القراء على متابعة سعر البنزين والسولار اليوم بشكل مستمر، لمعرفة أي مستجدات قد تؤثر على ميزانياتهم.

ويستمر الاهتمام بمعرفة أسعار الوقود في مصر، خاصة في ظل البحث المتزايد عبر محركات البحث عن أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026، وأسعار الغاز الطبيعي، وأسعار أنابيب البوتاجاز، باعتبارها من الموضوعات الأكثر تداولا واهتماما لدى الجمهور.