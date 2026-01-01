انخفاض مخزونات الخام الأميركية وارتفاع البنزين ونواتج التقطير

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بشكل ملحوظ.

وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 422.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع أقل عند نحو 867 ألف برميل.

في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم بمدينة كوشينغ – أوكلاهوما بمقدار 543 ألف برميل.

وزاد استهلاك الخام في المصافي بمقدار 71 ألف برميل يومياً، فيما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.1%.

أما على صعيد المنتجات النفطية:

ارتفعت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 5.8 مليون برميل لتصل إلى 234.3 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.9 مليون برميل فقط.

صعدت مخزونات نواتج التقطير – وتشمل الديزل وزيت التدفئة – بمقدار 5 ملايين برميل لتبلغ 123.7 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع بمقدار 957 ألف برميل يومياً.

بيانات سابقة لمعهد البترول

وكانت رويترز، قد نقلت عن مصادر على صلة بمعهد البترول الأميركي منصف دسمبر، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 9.3 مليون برميل