أخبار الوادي الجديد: المحافظ يشارك باحتفالية لمحات من الهند.. وقوافل طبية مجانية لدعم المُبادرات الرئاسية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية لمحات من الهند 2025 بأسيوط

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، باحتفالية تكريم الفائزين بالنسخة الـ29 من مسابقة "لمحات من الهند 2025" والتي أقيمت بمحافظة أسيوط، بحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمستشار التجاري لسفارة الهند بمصر راف برافين سينج، والمستشار الثقافي بركاش كومار، والتي شارك فيها 1300 طالبًا وطالبة من مدارس المحافظة، برعاية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



بمشاركة سفير الهند

وأكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن العلاقات التاريخية الطويلة بين مصر والهند تمثل ركيزة أساسية للتعاون المشترك، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة بهذه الاحتفالية الهامة.

معًا لصحة أفضل.. قوافل طبية مجانية بالوادي الجديد لدعم المبادرات الرئاسية



أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ سلسلة من القوافل التوعوية والطبية المجانية، خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر، في إطار دعم العمل بالمبادرات الرئاسية والحرص على وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين داخل المدن والقرى والمناطق النائية.

وتأتي هذه القوافل بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم ومتابعة اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات طبية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين اليومية.

وتقام فعاليات القوافل تحت شعار "معًا من أجل مجتمع أكثر وعيًا وصحة"، وتشمل تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، والفحوصات المجانية المرتبطة بالمبادرات الرئاسية، مثل مبادرة علاج ومتابعة الأمراض المزمنة، والكشف عن الضغط والسكر، وصحة الأم والطفل، إلى جانب تسليم كارت المبادرات بعد إتمام الفحوصات الأساسية.

أماكن ومواعيد القوافل جاءت كالتالي:

– مركز الداخلة:

• عزب القصر — 6 ديسمبر

• الجديدة — 7 ديسمبر

• الراشدة — 8 ديسمبر

– مركز الخارجة:

• الشركة 55 — 9 ديسمبر

• شرق بولاق — 10 ديسمبر

– مركز باريس:

• وحدة طب أسرة باريس — 11 ديسمبر

وتتضمن القوافل توقيع الكشف الطبي للحالات التي تحتاج إلى طبيب متخصص، وذلك من خلال فريق طبي يضم أخصائيين في الباطنة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى إمكانية استخراج تذكرة كشف فوري من موقع القافلة، بعد الانتهاء من إجراءات المبادرات وتسليم الكارت الخاص بالمواطن.

كما تهدف هذه القوافل إلى نشر الوعي الصحي داخل المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق البعيدة التي تحتاج إلى وصول الخدمات الطبية إليها بشكل مستمر، مع التركيز على أهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بما يساهم في تقليل نسب الإصابة ودعم جودة حياة المواطنين.

وفي ختام بيانها، دعت مديرية الصحة جميع الأهالي في المناطق المستهدفة إلى التوجه للقوافل والاستفادة من الخدمات المقدمة مجانًا، مؤكدة أن التعاون والمشاركة المجتمعية عنصران أساسيان لنجاح المبادرات الصحية وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة لأبناء المحافظة.

انعقاد مقارئ الأعضاء بمساجد الوادي الجديد تعزيزًا لحفظ القرآن والفكر الوسطي

شهدت مساجد مديرية أوقاف الوادي الجديد انعقاد مقارئ الأعضاء، في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف لتعزيز العلاقة بالقرآن الكريم ونشر الفكر الديني الوسطي.

​جاءت هذه المقارئ تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تحت إشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، والذي يحرص على المتابعة الدائمة لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية والعلمية.

تمكين الأئمة والخطباء والمشايخ أعضاء المقارئ من إتقان أحكام التلاوة والتجويد

​هدفت المقارئ إلى تمكين الأئمة والخطباء والمشايخ أعضاء المقارئ من إتقان أحكام التلاوة والتجويد والتعمق في فهم معاني القرآن، بما يعكس حرص المديرية على الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للكوادر، ونشر تعاليم الإسلام السمحة والمنهج الأزهري المعتدل في جميع أنحاء المحافظة​لضمان تحقيق المقارئ لأهدافها المنشودة.

وأكد مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد أن المديرية تولي أهمية قصوى بعملية الإشراف والمتابعة الدورية، حيث يتم تشكيل لجان من قيادات المديرية، للقيام بزيارات مفاجئة ودورية للمقارئ في مختلف الإدارات التابعة، والتأكد من التزام القراء بأحكام التجويد، وجودة الأداء، والوقت المحدد لكل مقرأة، وتوفير البيئة المناسبة للقراءة والتدبر.

تموين الوادي الجديد تنفذ حملة تفتيشية على محطة تعبئة البوتاجاز



نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الوادي الجديد، حملة على محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز، لضمان الإلتزام بالضوابط والمعايير المقررة، وذلك ضمن توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

ترأس الحملة ضياء متولي، وكيل المديرية، وشارك فيها ياسر حمدان مسئول الحوكمة، ومحمد سلمان مدير إدارة التجارة الداخلية.

وأوضح وكيل تموين الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، أن الحملة ركزت على فحص أوزان أسطوانات الغاز وسلامتها، حيث جرى سحب عينات عشوائية وفحصها على الموازين المعتمدة للتأكد من مطابقة الوزن الصافي للوزن القانوني علمًا بأن زنة الإسطوانة المملوءة يبلغ 30 كجم ونصف بينما تزن فارغه 18 كجم ونصف، كما شمل الفحص البصري لهياكل الأسطوانات وصماماتها والتحقق من تواريخ الفحص الدوري.

وأكد ضياء متولي، أن الحملة تضمنت مراجعة أرصدة مخزون غاز البوتاجاز وفحص سجلات التوريد والتوزيع ومطابقتها مع الأرصدة الفعلية في الخزانات لضمان كفاية المعروض وانتظام سلاسل الإمداد، وتبين انتظام العمل بالمحطة والتزامها بالضوابط في الجوانب التي تم فحصها تشمل دقة الأوزان وسلامة المنتج وتوافر المخزون.