نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي يُشيد بحلمي طولان.. و3 أخطاء قلبت المباراة|فيديو
نام في مؤتمر صحفي.. البيت الأبيض يكشف الأسرار: ترامب يعمل 12 ساعة يوميًا أكثر من المواطن الأمريكي
«بهجة أيامنا وشمس حياتنا».. عمرو سلامة يُوجّه رسالة لوالدته في عيد ميلادها
نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي: موقف «شريف» مع حلمي طولان يُهدّد مكانه في التشكيل المقبل|فيديو
هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة
مصطفى الفقي: تصنيع السلاح هو الضمان الحقيقي لأمن الدول.. و«اللي معاه سلاح يبقى»|فيديو
رئيس هيئة السكة الحديد يبحث التعاون مع اليابان لتوطين الصناعة وتحديث المنظومة في مصر |صور
ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء
أبرز جهود وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية خلال شهر نوفمبر
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 3 /12 /2025

محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الأربعاء الموافق: 3 /12 /2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:48 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:15 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:38ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:40 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:00 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:18 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة.

بالصور

فيديو

