محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحى بغرب سهيل

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروع محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بغرب سهيل ، والجارى تنفيذها بطاقة 3/2 ألف م3 يومياً ، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليون جنيه حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 60% للأعمال المدنية.

ويأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وخلال الجولة التى رافقه فيها نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، إلى جانب القيادات التنفيذية المختصة ، وأيضاً القيادات الشعبية والمجتمعية بغرب سهيل.

جولة

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى إنهاء الأعمال المتبقية بهذا المشروع الحيوى لخدمة أهالى غرب سهيل ، فضلاً عن توفير خدمات متكاملة للأفواج السياحية التى تتردد على هذه المنطقة ذات القيمة الحضارية الفريدة المطلة على صفحة نهر النيل الخالد ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت مزيد من التعاون للأهالى مع الجهات المنفذة لنهوه فى غضون 5 أشهر بما سيحقق عوائد إيجابية وإقتصادية كبيرة.

ووجه محافظ أسوان إلى قيام فرق العمل بالهيئة بإشراف من معاون المحافظ بالمعاينة الميدانية على أرض الواقع لمسارات إستكمال المشروع ، وأيضاً مشروع مآخذ مياه الشرب ، برفقة لجنة شعبية من أهالى غرب سهيل ليتم نهوه فى التوقيت الذى تم تحديده.

وخلال الجولة إستمع المحافظ لشرح تفصيلى من المهندسة سوزان متولى حول تفاصيل المشروعات التى تنفذها الهيئة القومية بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بغرب سهيل ، موضحة بأن مشروع محطة المعالجة يشمل محطة رفع وخط طرد بطول 2.1 كم بقطر 450 (HDPE) ، إلى جانب شبكات إنحدار تمتد لمسافة 28 كم ، تم نهو 18 كم منها ، ومتبقى 10 كم ، فضلاً عن مكونات المحطة من مصافى ومدخل رئيسى وأحواض للترسيب الإبتدائى والنهائى ، وأحواض للتهوية والتركيز والتجفيف ، وقد تم إعتماد العرض الفنى وجارى توريد المهمات الكهروميكانيكية اللازمة.

وأشارت إلى أن المشروعات الجارية بغرب سهيل تشمل أيضاً محطة مياه النقالى بغرب سهيل ، والتى تم تنفيذها بطاقة 30 لتر/ثانية وبتكلفة 4 ملايين جنيه ، ومتبقى تخصيص طريق لمسار المرشح بما يعمل على تعزيز خدمة مياه الشرب للأهالى والزائرين على حد سواء .