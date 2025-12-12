علامة استفهام كبيرة.. إعلامي يثير الجدل بشأن نجم الزمالك..ماذا حدث؟

أثار الإعلامي عمرو الدرديري الجدل بشأن نجم الزمالك نبيل عماد دونجا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و نشر عمرو الدرديري صورة لنجم الزمالك نبيل عماد دونجا وكتب: يبقى عندك لاعب بالحجم ده ومينضمش للمنتخب! حتى لو هتستفيد من خبراته، مش شرط يلعب… علامة استفهام كبيرة .

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن استعداداته للقاء المقرر يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الفريق قد تعادل بثلاثة أهداف لمثلها أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.