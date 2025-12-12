الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب ميت عقبة لتخفيف الأعباء المالية

تدرس إدارة نادي الزمالك عودة الفريق الأول لكرة القدم للتدريب على ملعب النادي بميت عقبة، بدلاً من الكلية الحربية التي يستأجرها الفريق منذ بداية الموسم، في خطوة تهدف لتقليل النفقات خلال الفترة المقبلة.

وقام هشام نصر، نائب رئيس النادي، بجولة تفقدية لملعب النادي وغرف الملابس للاطمئنان على جاهزيتهما قبل عرض الملف رسميًا على جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لإجراء النقاشات اللازمة.

وتسعى الإدارة لإقناع الجهاز الفني والقطاع الرياضي بالعودة للتدريب داخل النادي، خاصةً في ظل الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء والحاجة لتقليل المصروفات غير الضرورية.

وترى الإدارة أن ملعب ميت عقبة بعد تجهيزه قد يكون خيارًا مناسبًا، شرط الحصول على موافقة الجهاز الفني لضمان عدم التأثير على برنامج إعداد الفريق.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات حاسمة لتحديد القرار النهائي بشأن العودة، وسط رغبة قوية من الإدارة في اتخاذ هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية على النادي.