فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
الوسطية بين الحلال والحرام.. وضوابط الاستفادة من الحياة دون تجاوز
لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
رياضة

الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب ميت عقبة لتخفيف الأعباء المالية

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تدرس إدارة نادي الزمالك عودة الفريق الأول لكرة القدم للتدريب على ملعب النادي بميت عقبة، بدلاً من الكلية الحربية التي يستأجرها الفريق منذ بداية الموسم، في خطوة تهدف لتقليل النفقات خلال الفترة المقبلة.

وقام هشام نصر، نائب رئيس النادي، بجولة تفقدية لملعب النادي وغرف الملابس للاطمئنان على جاهزيتهما قبل عرض الملف رسميًا على جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لإجراء النقاشات اللازمة.

وتسعى الإدارة لإقناع الجهاز الفني والقطاع الرياضي بالعودة للتدريب داخل النادي، خاصةً في ظل الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء والحاجة لتقليل المصروفات غير الضرورية.

وترى الإدارة أن ملعب ميت عقبة بعد تجهيزه قد يكون خيارًا مناسبًا، شرط الحصول على موافقة الجهاز الفني لضمان عدم التأثير على برنامج إعداد الفريق.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات حاسمة لتحديد القرار النهائي بشأن العودة، وسط رغبة قوية من الإدارة في اتخاذ هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية على النادي.

الزمالك مران الزمالك هشام نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

