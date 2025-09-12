قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان: تعزيز دور القيم والأخلاق والدين فى تنشئة الأجيال الجديدة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن المحافظة تشهد في هذه المرحلة نهضة كبيرة فى مختلف القطاعات بفضل الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية .

وشدد المحافظ على أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء المشروعات ، وهو ما يتطلب تعزيز دور القيم والأخلاق والدين فى تنشئة الشباب والأجيال الجديدة .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد عبد الرحمن بغرب سهيل .

وسط حضور كبير من أهالي القرية ، وأيضاً المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والشيخ محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والعسكرية والأمنية ، وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان: "وكن رجلاً إن أتوا بعده .. يقولون مر وهذا الأثر"، حيث ألقاها الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية .

نهضة كبيرة

وأضاف محافظ أسوان بأن تواجد الدولة بجميع مؤسساتها وسط المواطنين يعكس الحرص على التواصل المباشر معهم ، والإستماع لمطالبهم ، ومشاركتهم المناسبات الدينية والإجتماعية بما يعزز من روح الإنتماء لوطننا الغالى مصر.

وأشار إلى أن خطبة الجمعة حملت رسالة بالغة الأهمية حول ضرورة أن يترك كل مواطن أثراً إيجابياً فى مجتمعه من خلال عمله وإخلاصه ، وأن القدوة تبدأ من داخل الأسرة وتمتد لتشمل المدرسة ومكان العمل ، وصولاً إلى المجتمع بأسره .

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أبناؤهم من طلاب وطالبات الأكاديمية حفل تخرجهم الذى أقيم بالمركز الثقافى الأفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقاً " لحصولهم على درجة البكالوريوس وذلك بإجمالى 348 طالب وطالبة داخل 5 كليات تضم الإدارة والتكنولوجيا ، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، والنقل الدولى واللوجستيات ، والهندسة والتكنولوجيا ، والآثار والتراث الحضارى ، فضلاً عن الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من الأكاديمية والجامعات المختلفة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

حازم المنوفي

المنوفي: تثبيت أسعار الكهرباء خطوة ذكية لكبح التضخم واستقرار الأسواق

الضرائب

الضرائب تشرح تفاصيل خضوع نشاط التجارة الإلكترونية للمحاسبة..تفاصيل

مواد بناء

سعر الحديد والأسمنت صباح اليوم 12-9-2025

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد