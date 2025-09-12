محافظ أسوان: تعزيز دور القيم والأخلاق والدين فى تنشئة الأجيال الجديدة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن المحافظة تشهد في هذه المرحلة نهضة كبيرة فى مختلف القطاعات بفضل الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية .

وشدد المحافظ على أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء المشروعات ، وهو ما يتطلب تعزيز دور القيم والأخلاق والدين فى تنشئة الشباب والأجيال الجديدة .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد عبد الرحمن بغرب سهيل .

وسط حضور كبير من أهالي القرية ، وأيضاً المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والشيخ محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والعسكرية والأمنية ، وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان: "وكن رجلاً إن أتوا بعده .. يقولون مر وهذا الأثر"، حيث ألقاها الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية .

نهضة كبيرة

وأضاف محافظ أسوان بأن تواجد الدولة بجميع مؤسساتها وسط المواطنين يعكس الحرص على التواصل المباشر معهم ، والإستماع لمطالبهم ، ومشاركتهم المناسبات الدينية والإجتماعية بما يعزز من روح الإنتماء لوطننا الغالى مصر.

وأشار إلى أن خطبة الجمعة حملت رسالة بالغة الأهمية حول ضرورة أن يترك كل مواطن أثراً إيجابياً فى مجتمعه من خلال عمله وإخلاصه ، وأن القدوة تبدأ من داخل الأسرة وتمتد لتشمل المدرسة ومكان العمل ، وصولاً إلى المجتمع بأسره .

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أبناؤهم من طلاب وطالبات الأكاديمية حفل تخرجهم الذى أقيم بالمركز الثقافى الأفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقاً " لحصولهم على درجة البكالوريوس وذلك بإجمالى 348 طالب وطالبة داخل 5 كليات تضم الإدارة والتكنولوجيا ، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، والنقل الدولى واللوجستيات ، والهندسة والتكنولوجيا ، والآثار والتراث الحضارى ، فضلاً عن الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من الأكاديمية والجامعات المختلفة .