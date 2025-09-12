أخبار أسوان| توجيهات وقرارات رادعة قبل المدارس.. حملات بالأسواق.. وضبط بؤر إجرامية

شهدت محافظة أسوان أحداثا متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 11/9/2025

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق وذلك بعد أن فاجأ المسئولين بالمحليات بتغيير خط سيره أثناء مروره على عدد من المدارس بحى شرق حيث جاء ذلك فى جولة شملت عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية المختلفة .

https://www.elbalad.news/6694488

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتغيير خط سيره على المدارس التى تم تجهيزها من قبل مديرية التربية والتعليم حيث فاجأ المحافظ المسئولين بزيارة مدارس غير مدرجة ضمن مخطط مروره المسبق بأحياء جنوب وشرق المدينة ، وإستهلها بتفقد مدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الرسمية المتميزة للغات .

https://www.elbalad.news/6694479

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة التى تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة .

https://www.elbalad.news/6694492

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدداً من المدارس للوقوف على مدى جاهزية المنشآت التعليمية والتأكد من إستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة قبل بدء العام الدراسى الجديد ، وقد تضمنت جولة المحافظ التى رافقه فيها محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن القيادات التعليمية ، مدرسة نجيب محفوظ (فرنسى - إنجليزى) بمدينة ناصر ، والتى تضم 900 طالب وطالبة داخل 26 فصل ، إلى جانب مجمع مدارس العروبة المشتركة ، والذى يضم 2491 طالب وطالبة داخل 53 فصل .

https://www.elbalad.news/6694481

جهود متنوعة

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أبناؤهم من طلاب وطالبات الأكاديمية حفل تخرجهم الذى أقيم بالمركز الثقافي الأفريقي "متحف النيل الوثائقى سابقاً" لحصولهم على درجة البكالوريوس وذلك بإجمالي 348 طالبا وطالبة داخل 5 كليات تضم الإدارة والتكنولوجيا والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والنقل الدولى واللوجستيات، والهندسة والتكنولوجيا والآثار والتراث الحضاري، فضلاً عن الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة من الأكاديمية والجامعات المختلفة.



https://www.elbalad.news/6694540

قامت مديرية أمن أسوان بحملة مكبرة بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان أستهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة ، أسفرت عن ضبط " عبده رسلي " المتهم بتجارة المخدرات وحيازة أسلحة ثقيلة وخفيفة ، وكذا ضبط عنصريين آخرين ، وقد نجحت الحملة أيضا فى ضبط رشاش جرنوف ، وعدد ٤ بندقيه آلى ، وعدد ٥ قنبلة يدوية.



https://www.elbalad.news/6695041