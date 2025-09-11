قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
محافظ أسوان يغير خط سير زيارته للمدارس.. ويعفى مديرة مدرسة من منصبها.. شاهد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتغيير خط سيره على المدارس التى تم تجهيزها من قبل مديرية التربية والتعليم حيث فاجأ المحافظ المسئولين بزيارة مدارس غير مدرجة ضمن مخطط مروره المسبق بأحياء جنوب وشرق المدينة ، وإستهلها بتفقد مدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الرسمية المتميزة للغات .

وعقب إكتشافه لأوجه القصور وتدنى مستوى النظافة العامة وسوء حالة دورات المياه العمومية والفصول ، قرر الدكتور إسماعيل كمال إعفاء مديرة المدرسة من منصبها ، وتكليف مدير جديد لسرعة الجاهزية للعام الدراسى ، وتلافى كافة الملاحظات التى رصدها .

ويأتى ذلك فى ضوء حرصه المتواصل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة لأبنائنا الطلاب ، وضمان الإستعداد الجيد لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 .

وخلال نفس الجولة تفقد محافظ أسوان مدرسة مجمع مدارس الإمام على بن أبى طالب الإبتدائية بالشادر القديم ، والتى تضم 3 مدارس هى الإمام على الصباحية والمسائية ، وعبد الرؤوف حسنين ، وأيضاً مدرستى مصطفى كامل وفتحى منصور الإبتدائية .

جولة مفاجئة

حيث شدد المحافظ على الإسراع بأعمال الصيانة الشاملة الجارية لهما ، على أن يتم توفير فصول بديلة بمجمع مدارس الإمام على لحين الإنتهاء من هذه الأعمال .

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان برفع تراكمات القمامة والمخلفات التى رصدها المحافظ أمام مجمع المدارس ، على أن يتم مراجعة جميع مداخل المدارس ومحيطها بكافة المراكز والمدن ، لتكون خالية من أى مخلفات أو طفح صرف صحى أو غيرها حتى تكون جاهزة لإستقبال الطلاب ، مع المراجعة الشاملة لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتأكد من سلامتها الفنية لتجنب أى أعطال أو مخاطر محتملة قد تؤثر على سير العملية التعليمية .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدداً من المدارس للوقوف على مدى جاهزية المنشآت التعليمية والتأكد من إستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

