أخبار أسوان..إطلاق مشروع بناء القدرات وحملات لإزالةالتعديات وضبط مخالفات السيارات وورش فنيةللأطفال

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 10/9/2025 أحداث متنوعة .

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنه تم إطلاق تنفيذ أنشطة مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية (CBUID II) " (2025 – 2029 ) ، والممول من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الإقتصادى والتنمية ، والمنفذ عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (مصر ) بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

ويستهدف المشروع مجموعة من الأنشطة والمشروعات النوعية التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية ، وتعزيز جودة الحياة الحضرية بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.



فى ظل الجهود المكثفة لإعادة الإنضباط إلى الشارع الأسوانى ، والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته المفاجئة الأخيرة بشوارع المدينة .



جهود متنوعة

شهد قصر ثقافة أبو سمبل السياحية تنظيم ورشة عمل متكاملة للأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة تكثيف الفعاليات وتنوعها بما يساهم فى تحويله إلى مركز إشعاع ثقافى وحضارى يخدم المجتمع المحلى ، ويثرى الحركة الثقافية فى المدينة السياحية .



شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



استكمل فرع المجلس القومى تنظيم ندوات التوعية المجتمعية تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .



