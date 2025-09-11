قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان..إطلاق مشروع بناء القدرات وحملات لإزالةالتعديات وضبط مخالفات السيارات وورش فنيةللأطفال

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 10/9/2025 أحداث متنوعة .

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنه تم إطلاق تنفيذ أنشطة مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية (CBUID II) " (2025 – 2029 ) ، والممول من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الإقتصادى والتنمية ، والمنفذ عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (مصر ) بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. 

ويستهدف المشروع مجموعة من الأنشطة والمشروعات النوعية التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية ، وتعزيز جودة الحياة الحضرية بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.


https://www.elbalad.news/6693580

فى ظل الجهود المكثفة لإعادة الإنضباط إلى الشارع الأسوانى ، والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته المفاجئة الأخيرة بشوارع المدينة .


https://www.elbalad.news/6693106

جهود متنوعة

شهد قصر ثقافة أبو سمبل السياحية تنظيم ورشة عمل متكاملة للأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة تكثيف الفعاليات وتنوعها بما يساهم فى تحويله إلى مركز إشعاع ثقافى وحضارى يخدم المجتمع المحلى ، ويثرى الحركة الثقافية فى المدينة السياحية .


https://www.elbalad.news/6693096

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


https://www.elbalad.news/6693099

استكمل فرع المجلس القومى تنظيم ندوات التوعية المجتمعية تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .


https://www.elbalad.news/6693090

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

