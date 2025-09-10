قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 113حالة تعد على أراضى الدولة بأسوان

محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الهادى عبد الله مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، فضلاً عن إزالة التعديات للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وخاصة أن هذه الجهود تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض حيث تم حتى الآن إزالة 113 حالة تعدى بمساحة  43 ألف و 465 م2 .

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 30 حالة تعدى بمساحة 7120 م2 ، فضلاً عن قطع المرافق عن بعض الحالات المخالفة وغير الملتزمة ، مع إيقاف أعمال بناء بدون ترخص وذلك بنطاق مناطق طريق السادات ومدينة ناصر وعزبة العسكر والرضوانية والصداقة القديمة والناصرية والسيل الريفى والمدينة الصناعية القديمة والإسكان المميز .

إزالة التعديات

وسط مشاركة للقوات الشرطية بقيادة مساعد مدير الأمن ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين من شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والمساحة ، مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص بنطاق حى شرق المدينة وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية ، والعاملين والفنيين ، وتم اتخاذ اللازم تجاه المخالف .

فيما قاد اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لإستهداف السيارات المخالفة لخطوط السير ، وخاصة فى المناطق التى تشهد كثافة مرورية عالية مثل شارع كسر الحجر أمام منطقة الإشارة ، وكذا أمام مسجد المطار بالحداديين ، وأيضاً الخطوط المتجهة لأحياء المحمودية والسادات والخزان والتأمين والكرور.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

