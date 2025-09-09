قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد حماس من عملية استهداف إسرائيلية بالدوحة
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: انتظام تشغيل محطة مياه الشرب بالشيخ على عقب تفتيت بقعة السولار بالنيل

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود الحثيثة التى قامت بها الجهات المختصة لتفتيت بقعة السولار التى تم تسربها لمجرى نهر النيل أمام قرية أبو الريش ، فضلاً عن القيام بأعمال تحليل المياه حيث تم التأكد من سلامة العينات وجودتها ، وهو ما ترتب عليه إعادة تشغيل محطة الشيخ على ، وإنتظام تدفق المياه بها على أكمل وجه فى خلال فترة وجيزة من وقف تشغيل المحطة .

وأكد المحافظ على أنه تم توفير مياه الشرب النقية لمواطنى قرى أبو الريش التى تسربت البقعة أمامها فى نهر النيل ، والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان تابع من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجهود التى قام بها المختصين لتفتيت بقعة سولار ، والتى تم حصرها فى مساحة ( 2500 متر ) .

بقعة السولار

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجهود التى قام بها المختصين لتفتيت بقعة سولار حيث تم تسربها لمجرى نهر النيل أمام قرية أبو الريش بمركز أسوان ، مؤكداً على أنه فور الإخطار بوجود بقعة السولار توجه المختصين بشرطة المسطحات وجهاز شئون البيئة وحماية النيل إلى موقع الإخطار حيث تم غلق محطة مياه الشيخ على .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم على الفور التعامل مع البقعة بالأساليب المتطورة المتبعة ، وهو ما ساهم فى تفتيتها بشكل كامل ، وجارى حالياً إجراء التحاليل للمياه لإعادة تشغيل المحطة ، وإنتظام تدفق المياه بها بالشكل المطلوب ، لافتاً إلى أنه فى نفس الوقت تقوم جهات التحقيق بالتعرف على المتسبب فى تسريب بقعة السولار لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .

بينما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الإحتفال بعيد الفلاح الـ 73 ليس مجرد مناسبة عادية ، بل هو تجديد لعهد الوفاء وتقدير لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج ، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

الفنان كريم مغاوري

كريم مغاوري يطمئن الجمهور على حالته الصحية

نسرين طافش

بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تستعرض أنوثتها

عمرو ستين

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان الراحل عمرو ستين

بالصور

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد