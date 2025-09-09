محافظ أسوان: انتظام تشغيل محطة مياه الشرب بالشيخ على عقب تفتيت بقعة السولار بالنيل

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود الحثيثة التى قامت بها الجهات المختصة لتفتيت بقعة السولار التى تم تسربها لمجرى نهر النيل أمام قرية أبو الريش ، فضلاً عن القيام بأعمال تحليل المياه حيث تم التأكد من سلامة العينات وجودتها ، وهو ما ترتب عليه إعادة تشغيل محطة الشيخ على ، وإنتظام تدفق المياه بها على أكمل وجه فى خلال فترة وجيزة من وقف تشغيل المحطة .

وأكد المحافظ على أنه تم توفير مياه الشرب النقية لمواطنى قرى أبو الريش التى تسربت البقعة أمامها فى نهر النيل ، والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان تابع من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجهود التى قام بها المختصين لتفتيت بقعة سولار ، والتى تم حصرها فى مساحة ( 2500 متر ) .

بقعة السولار

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجهود التى قام بها المختصين لتفتيت بقعة سولار حيث تم تسربها لمجرى نهر النيل أمام قرية أبو الريش بمركز أسوان ، مؤكداً على أنه فور الإخطار بوجود بقعة السولار توجه المختصين بشرطة المسطحات وجهاز شئون البيئة وحماية النيل إلى موقع الإخطار حيث تم غلق محطة مياه الشيخ على .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم على الفور التعامل مع البقعة بالأساليب المتطورة المتبعة ، وهو ما ساهم فى تفتيتها بشكل كامل ، وجارى حالياً إجراء التحاليل للمياه لإعادة تشغيل المحطة ، وإنتظام تدفق المياه بها بالشكل المطلوب ، لافتاً إلى أنه فى نفس الوقت تقوم جهات التحقيق بالتعرف على المتسبب فى تسريب بقعة السولار لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .

بينما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الإحتفال بعيد الفلاح الـ 73 ليس مجرد مناسبة عادية ، بل هو تجديد لعهد الوفاء وتقدير لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج ، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية.