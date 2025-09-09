قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. محافظ أسوان يكرم المزارعين المتميزين بمناسبة عيد الفلاح الـ73

محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، أن الإحتفال بعيد الفلاح الـ 73 ليس مجرد مناسبة عادية ، بل هو تجديد لعهد الوفاء وتقديرا لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج ، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية .

جاء ذلك خلال كلمته فى الإحتفال الذى نظمته مديرية الزراعة بمكتبة مصر العامة ، بحضور المهندس رومانى مساك مدير المديرية ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى، والمهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الرى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجامعية والنقابية والمجتمعية والعمالية ، وممثلى مزارعى "زهرة الجنوب".

و قدم الدكتور إسماعيل كمال، خالص التهاني إلى الفلاحين والمزارعين لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للأمن الغذائى وحجر الزاوية في بناء الإقتصاد الوطنى ، وأن الفلاح المصري بعرقه وإخلاصه كان ولا يزال عماد النهضة الزراعية والتنموية .

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع الفلاح فى صدارة أولوياتها ، ونؤكد على أنه منذ تولينا مسئولية المحافظة ، ونحن نضع مطالب وإحتياجات المزارعين فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حيث يتم حل أى مشكلة تظهر أولاً بأول بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق ، وأيضاً كافة الجهات المعنية ، وهو الذى يتوازى مع إهتمام الحكومة بالمزارعين .

عيد الفلاح

وظهر ذلك جلياً فى القرارات الأخيرة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، والتى شملت رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2350 جنيه ، وسعر توريد طن قصب السكر إلى 2500 جنيه ، فضلاً عن التوسع فى إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعى المصرى ، وساهمت كل هذه الجهود فى حصول أسوان على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى توريد محصول القمح لموسم حصاد هذا العام بإجمالى 553 ألف و 980 طن .

وأضاف إسماعيل كمال بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت فى دعم البنية التحتية داخل القرى والنجوع حيث تم إنشاء 31 مجمع زراعى متكامل ، والإنتهاء من تأهيل 116 ترعة بطول 242 كم ، وجارى تأهيل 133 ترعة أخرى بطول 290 كم ، بجانب التوسع فى نظم الرى الحديثة .

وأوضح بأن محافظة أسوان تفخر بما يقدمه مزارعوها من نماذج مضيئة فى العطاء ، حيث تمثل المحافظة إحدى المحافظات الرائدة فى الإنتاج والتصدير للأسواق المحلية والعالمية ، وأن صغار المزارعين يجسدون قيمة الإنتماء بالصبر والعمل ، ويعكسون إرادة صلبة فى مواجهة التحديات ، ومن هنا نتوجيه بالتحية والتقدير لكل فلاح مصرى عامة ، ومزارعى أسوان بصفة خاصة لما يبذلونه من جهد مخلص فى خدمة الوطن .

وفى نهاية الإحتفال قام محافظ أسوان بتسليم شهادات التقدير للمزارعين المتميزين لما حققوه من إنجازات بارزة فى توريد المحاصيل المختلفة ليكونوا قدوة ونماذج مشرفة للأجيال القادمة ، فيما قام مدير مديرية الزراعة ، ومدير البنك الزراعى المصرى بإهداء الدروع للمحافظ تقديراً على دعمه للقطاع الزراعى .

