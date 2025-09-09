شاهد.. محافظ أسوان يكرم المزارعين المتميزين بمناسبة عيد الفلاح الـ73

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، أن الإحتفال بعيد الفلاح الـ 73 ليس مجرد مناسبة عادية ، بل هو تجديد لعهد الوفاء وتقديرا لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج ، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية .

جاء ذلك خلال كلمته فى الإحتفال الذى نظمته مديرية الزراعة بمكتبة مصر العامة ، بحضور المهندس رومانى مساك مدير المديرية ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى، والمهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الرى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجامعية والنقابية والمجتمعية والعمالية ، وممثلى مزارعى "زهرة الجنوب".

و قدم الدكتور إسماعيل كمال، خالص التهاني إلى الفلاحين والمزارعين لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للأمن الغذائى وحجر الزاوية في بناء الإقتصاد الوطنى ، وأن الفلاح المصري بعرقه وإخلاصه كان ولا يزال عماد النهضة الزراعية والتنموية .

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع الفلاح فى صدارة أولوياتها ، ونؤكد على أنه منذ تولينا مسئولية المحافظة ، ونحن نضع مطالب وإحتياجات المزارعين فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حيث يتم حل أى مشكلة تظهر أولاً بأول بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق ، وأيضاً كافة الجهات المعنية ، وهو الذى يتوازى مع إهتمام الحكومة بالمزارعين .

عيد الفلاح

وظهر ذلك جلياً فى القرارات الأخيرة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، والتى شملت رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2350 جنيه ، وسعر توريد طن قصب السكر إلى 2500 جنيه ، فضلاً عن التوسع فى إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعى المصرى ، وساهمت كل هذه الجهود فى حصول أسوان على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى توريد محصول القمح لموسم حصاد هذا العام بإجمالى 553 ألف و 980 طن .

وأضاف إسماعيل كمال بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت فى دعم البنية التحتية داخل القرى والنجوع حيث تم إنشاء 31 مجمع زراعى متكامل ، والإنتهاء من تأهيل 116 ترعة بطول 242 كم ، وجارى تأهيل 133 ترعة أخرى بطول 290 كم ، بجانب التوسع فى نظم الرى الحديثة .

وأوضح بأن محافظة أسوان تفخر بما يقدمه مزارعوها من نماذج مضيئة فى العطاء ، حيث تمثل المحافظة إحدى المحافظات الرائدة فى الإنتاج والتصدير للأسواق المحلية والعالمية ، وأن صغار المزارعين يجسدون قيمة الإنتماء بالصبر والعمل ، ويعكسون إرادة صلبة فى مواجهة التحديات ، ومن هنا نتوجيه بالتحية والتقدير لكل فلاح مصرى عامة ، ومزارعى أسوان بصفة خاصة لما يبذلونه من جهد مخلص فى خدمة الوطن .

وفى نهاية الإحتفال قام محافظ أسوان بتسليم شهادات التقدير للمزارعين المتميزين لما حققوه من إنجازات بارزة فى توريد المحاصيل المختلفة ليكونوا قدوة ونماذج مشرفة للأجيال القادمة ، فيما قام مدير مديرية الزراعة ، ومدير البنك الزراعى المصرى بإهداء الدروع للمحافظ تقديراً على دعمه للقطاع الزراعى .