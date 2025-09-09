تقرير أخبار أسوان.. افتتاح معرض "أهلا مدارس".. وإصلاح لكسورات.. وامتحانات بالجامعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 8/9/2025 أحداث متنوعة .

فقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بإفتتاح معرض " أهلاً مدارس " بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وكان قد تم إفتتاح المعرض الأول بشارع 23 يوليو بوسط المدينة.



قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية حيث أعطى توجيهاته لمسئولى المحليات والجهات المختصة بتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول سواء من الحاويات أو الصناديق المنتشرة داخل هذه المناطق ، مع التشديد على رفع مستوى النظافة أمام وحول المدارس خلال الفترة القادمة إستعداداً لبدء العام الدراسى الجديد .



تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الفعاليات التى يتم تقديمها ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب ، وبحضور الدكتورة نانسى شهاب الدين منسق شئون التدريبى ، والدكتور كريم عبد الرازق مسئول التدريب للبرنامج .



قامت إدارة مرور أسوان على مدار الأسبوع الماضى بتنظيم سلسلة من الحملات أسفرت عن ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة، من بينها 51 مركبة تم احتجازها لعدم وجود تراخيص، فى حين تم توقيع غرامات على المركبات المرخصة لعدم التزامها بخطوط السير.



جهود متنوعة

انطلقت امتحانات التخلفات (الدور الثاني) لطلاب الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، التي تشمل مراحل الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه في جميع أقسام المعهد: الأنثروبولوجيا، الموارد الطبيعية، اللغات الإفريقية، السياسة والاقتصاد، التاريخ، والجغرافيا، وذلك وسط أجواء يسودها الانضباط والتنظيم الدقيق.



فور إخطاره بحدوث كسر مفاجئ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمحطة جبل تقوق قطر 24 بوصة بما يعادل 600 مللى ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التواجد الميدانى لمباشرة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة.



قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لجهود العاملين من الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعالجة الهبوط الأرضى الذى حدث بأحد مطابق الصرف الصحى العمومية بمحطة البشارية، بطريق كسر الحجر.

