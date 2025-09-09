قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تقرير أخبار أسوان.. افتتاح معرض "أهلا مدارس".. وإصلاح لكسورات.. وامتحانات بالجامعة

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 8/9/2025 أحداث متنوعة .

فقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بإفتتاح معرض " أهلاً مدارس " بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وكان قد تم إفتتاح المعرض الأول بشارع 23 يوليو بوسط المدينة.


https://www.elbalad.news/6690674

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية حيث أعطى توجيهاته لمسئولى المحليات والجهات المختصة بتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول سواء من الحاويات أو الصناديق المنتشرة داخل هذه المناطق ، مع التشديد على رفع مستوى النظافة أمام وحول المدارس خلال الفترة القادمة إستعداداً لبدء العام الدراسى الجديد .


https://www.elbalad.news/6690902

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الفعاليات التى يتم تقديمها ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب ، وبحضور الدكتورة نانسى شهاب الدين منسق شئون التدريبى ، والدكتور كريم عبد الرازق مسئول التدريب للبرنامج .


https://www.elbalad.news/6690907

قامت إدارة مرور أسوان على مدار الأسبوع الماضى بتنظيم سلسلة من الحملات أسفرت عن ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة، من بينها 51 مركبة تم احتجازها لعدم وجود تراخيص، فى حين تم توقيع غرامات على المركبات المرخصة لعدم التزامها بخطوط السير.


https://www.elbalad.news/6690972

جهود متنوعة

انطلقت امتحانات التخلفات (الدور الثاني) لطلاب الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، التي تشمل مراحل الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه في جميع أقسام المعهد: الأنثروبولوجيا، الموارد الطبيعية، اللغات الإفريقية، السياسة والاقتصاد، التاريخ، والجغرافيا، وذلك وسط أجواء يسودها الانضباط والتنظيم الدقيق.


https://www.elbalad.news/6691003

فور إخطاره بحدوث كسر مفاجئ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمحطة جبل تقوق قطر 24 بوصة بما يعادل 600 مللى ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التواجد الميدانى لمباشرة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة. 


https://www.elbalad.news/6691245

 قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لجهود العاملين من الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعالجة الهبوط الأرضى الذى حدث بأحد مطابق الصرف الصحى العمومية بمحطة البشارية، بطريق كسر الحجر. 

https://www.elbalad.news/6691272

