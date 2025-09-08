قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أسهل طريقة لدفع فاتور الغاز
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء المذبـ.حة الإسرائيلية بغزة
اللجنة العربية الإسلامية: نرفض تهجير الفلسطينيين تحت أي ذرائع أو مسميات
وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية: نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثانى بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة أسوان

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

انطلقت امتحانات التخلفات (الدور الثاني) لطلاب الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، التي تشمل مراحل الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه في جميع أقسام المعهد: الأنثروبولوجيا، الموارد الطبيعية، اللغات الإفريقية، السياسة والاقتصاد، التاريخ، والجغرافيا، وذلك وسط أجواء يسودها الانضباط والتنظيم الدقيق.

وتُقام الامتحانات تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم الجيلاني، عميد المعهد، ومتابعة كل من الدكتور حسام رمضان، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سليمان، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

امتحانات

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، حرص جامعة أسوان على تقديم الدعم الكامل لطلاب الدراسات العليا، باعتبارهم أحد أعمدة التطوير الأكاديمي والبحثي، وامتحانات التخلفات تُعد فرصة مهمة لاستكمال المسيرة العلمية بكل مرونة وانضباط، ونتابع بشكل مباشر سير العملية الامتحانية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط داخل القاعات، وتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

وأضاف "نصرت" أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز قدرات الباحثين وتهيئة الظروف الملائمة لدفع عجلة البحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي والارتقاء بمنظومة الدراسات العليا.

من جانبه، أشاد الدكتور عبدالمنعم الجيلاني، عميد المعهد، بالدعم المتواصل من إدارة الجامعة، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بسلاسة، بفضل التنظيم الدقيق والاستعدادات التي سبقت انطلاقها، من حيث تجهيز القاعات، وتوفير المستلزمات اللازمة، والتأكيد على تطبيق كافة التعليمات والإجراءات التنظيمية.

وأشار الجيلاني إلى أن المعهد حريص على تقديم تجربة تعليمية وأكاديمية متكاملة للطلاب، تواكب التطورات العلمية والبحثية، وتُسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على خدمة قضايا القارة الإفريقية ومجتمعاتها.

أسوان محافظة اسوان

