محافظ أسوان يتابع فعاليات البرنامج التدريبى المرأة تقود بالمحافظات المصرية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الفعاليات التى يتم تقديمها ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب ، وبحضور الدكتورة نانسى شهاب الدين منسق شئون التدريبى ، والدكتور كريم عبد الرازق مسئول التدريب للبرنامج .

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة سلافة جويلى على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة .

ولفت المحافظ إلى أنه فى ظل التنسيق المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، والتى تعتبر منارة التأهيل للقيادات الواعدة فى كافة قطاعات العمل العام ورمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير فى مصر ، فإنه يتم تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة من مشقة التنقل والسفر والأعباء المالية للقاهرة .

ويأتى ذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجدية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات الحياتية .

المرأة تقود

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية حيث أعطى توجيهاته لمسئولى المحليات والجهات المختصة بتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول سواء من الحاويات أو الصناديق المنتشرة داخل هذه المناطق ، مع التشديد على رفع مستوى النظافة أمام وحول المدارس خلال الفترة القادمة إستعداداً لبدء العام الدراسى الجديد .

وخلال نفس الجولة أكد المحافظ على أنه سيتم مواصلة حملات رفع الإشغالات والتشوهات البصرية فى عدد من الأسواق والشوارع الداخلية ، وهو الذى يتوازى مع إستكمال الحملات المرورية لمواجهة مخالفات عربات التوك توك والحنطور .

حيث قامت إدارة مرور أسوان على مدار الأسبوع الماضى بحملات فى الشوارع الداخلية والرئيسية نجحت فى ضبط 82 مركبة توك توك منهم 51 مركبة تم إحتجازهم لعدم وجود تراخيص معهم ، فى حين تم توقيع غرامات على باقى المركبات المرخصة لعدم إلتزامهم بخطوط السير ، مشدداً على مواصلة أعمال التشجير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة .