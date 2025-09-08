أوقاف أسوان تنظم فعاليات الأسبوع الثقافى داخل مسجد الحاج حسن

أُقيمت فعاليات الأسبوع الثقافي من رحاب مسجد الحاج حسن بمدينة أسوان تحت عنوان: "فضل الصلاة على النبي ﷺ"، وسط حضور جماهيري كبير من رواد المسجد ومحبي العلم والدعوة، بإشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية ومتابعة الدكتور محمود عبدالرحيم مدير الدعوة.

وحاضر في اللقاء: فضيلة الدكتور محمد أحمد عبد الكريم – أستاذ الخطابة بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان – جامعة الأزهر، و فضيلة الدكتور محمود عبد الرحيم محمود – مدير الدعوة،و فضيلة الشيخ الشاذلي طلحة محمد قارئ، فضيلة الشيخ محمود فخر الدين موسى – رئيس قسم الإرشاد الديني ومقدم البرنامج.

وتناولت الندوة فضل الصلاة على النبي ﷺ، وبيان أثرها في حياة المسلم، وعظيم أجرها في الدنيا والآخرة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة المديرية الدعوية لتعظيم السيرة النبوية والارتقاء بالوعي الديني للمجتمع.

الأسبوع الثقافي

فيما شهدت المساجد الكبرى بمحافظة أسوان إقامة صلاة الخسوف وسبقها خاطرة عن صلاة الخسوف وحكمها وكيفيتها .

وشارك فى أداء صلاة خسوف القمر قيادات مديرية الأوقاف بأسوان ، ومن أبرز المساجد الكبرى التى شهدت أداء صلاة الخسوف مسجد الحاج حسن وذلك بحضور فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية ، وفضيلة الدكتور محمود عبد الرحيم محمود مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ عبد الله محمد طه عرجون رئيس قسم المساجد، وفضيلة الشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الارشاد الدينى بالمديرية ، وقام بأداء الصلاة فضيلة الشيخ الشاذلي طلحة محمد إمام المسجد وقائد فكر ، ووسط مشاركة عدد كبير من الجمهور ورواد المسجد.

وفى نفس التوقيت شهدت سماء محافظة أسوان ظاهرة خسوف القمر مساء الأحد ، وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد الكبرى ، وذلك إحياءا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الظواهر الكونية وربط الناس بسنته المطهرة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أنها وجهت جميع المديريات الإقليمية بالمحافظات بضرورة الاستعداد الكامل لإقامة صلاة الخسوف مساء الأحد، وستقام الصلاة في المساجد الكبرى الجامعة بمشاركة جموع المصلين، التزامًا بسنة رسول الله ﷺ الذي أمر بالصلاة والدعاء والصدقة عند حدوث الخسوف والكسوف.