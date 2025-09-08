قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتى مع أعدائه.. مفتي الجمهورية: النبي قدّم للعالم أسمى صور للرحمة والعدل |صور
وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في بلدة المزيريب بريف درعا جنوبي البلاد
نجم الأهلي السابق اختيار حلمي طولان لقيادة المنتخب الوطني الثاني «قرار خاطئ»
وفاة الفنان مصطفى الخضري
الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات.. اليوم
متى تسقط عضوية مجلس الشيوخ وشروط رفع الحصانة؟ القانون يجيب
نقابة الأطباء: المستشفيات الخاصة مُلزمة بعلاج الطوارئ.. وغياب آليات التمويل يعرقل التنفيذ
الكشف عن رينو Symbioz E-Tech 160 الجديدة.. الأحدث من نوعها| صور
عمرو أديب: ظاهرة «القمر الدموي» تمثل لحظة فريدة تدعو البشر إلى التأمل في عظمة الكون
فلسطينيون يقدمون عريضة قانونية تطالب بريطانيا بالاعتراف بجرائمها التاريخية في فلسطين
تطورات جديدة في دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب حادث تصادم.. القصة الكاملة
محافظات

تقرير أخبار أسوان.. ظاهرة خسوف القمر وحملة للتشجير ومتابعة لقانون الإيجار وإزالة للتعديات

جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 7/9/2025 .

فقد شهدت سماء محافظة أسوان ظاهرة خسوف القمر مساء الأحد ، وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد الكبرى ، وذلك إحياءا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الظواهر الكونية وربط الناس بسنته المطهرة.

https://www.elbalad.news/6690430

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن ، وكافة الجهات المختصة لتكثيف الجهود لإزالة التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة فرض هيبة الدولة والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.


https://www.elbalad.news/6689627

لأول مرة بمدينة أسوان منذ عام 1903،  تم رصد وتصوير طائر الغاق الأفريقى – Reed Cormorant ، فى إنجاز بيئى وتوثيقى فريد من نوعه، وذلك بعد مرور أكثر من 122 عام على آخر تسجيل له فى مصر.


https://www.elbalad.news/6689619

أحداث متنوعة فى أسوان

تواصل محافظة أسوان خطواتها الجادة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" ضمن المرحلة الرابعة ، والتى تستهدف التوسع فى الرقعة الخضراء .


https://www.elbalad.news/6689882

 وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، بعقد اجتماع مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتابع تنفيذه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.


https://www.elbalad.news/6689885

افتتحت جامعة أسوان فعاليات "اليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء"وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

https://www.elbalad.news/6690435

