لأول مرة منذ 122عاما.. رصد وتصوير طائر الغاق الأفريقى بأسوان

لأول مرة بمدينة أسوان منذ عام 1903، تم رصد وتصوير طائر الغاق الأفريقى – Reed Cormorant ، فى إنجاز بيئى وتوثيقى فريد من نوعه، وذلك بعد مرور أكثر من 122 عام على آخر تسجيل له فى مصر.

وجاء ذلك بعدما سبق ورصد ظهوره فى بحيرة ناصر بمنطقة أبو سمبل يوم 23 أغسطس 2025، قبل أن يتم توثيقه يوم 30 أغسطس 2025 بمدينة أسوان.

وأكد هيثم فهمى مصور فوتوغرافى ومراقب الحياة البرية بأن عملية الرصد تمت بمشاركة عدد من المهتمين بتوثيق الطيور حيث جرى تصوير 5 طيور فى نهر النيل بأسوان .

وأوضح بأن الطائر يتميز بريش داكن بلمعان برونزى ومنقار أصفر نحيف مع بقع برتقالية حول الوجه والحلق.

طائر الغاق الأفريقى

وأضاف أن عودة هذا الطائر النادر تعكس نقاء البيئة المائية وغنى النظام البيئى المحلى، كما تؤكد أهمية وادى النيل كممر حيوى للطيور المائية المهاجرة.

فيما أوضحت زينب سعدى إحدى المشاركات فى عملية التوثيق بأن الغاق الأفريقى يعد سباح وغواص بارع يتغذى بشكل رئيسى على الأسماك الصغيرة ، وكثيرا ما يُشاهد ناشر جناحيه لتجفيف ريشه تحت أشعة الشمس ، وأن تسجيله مرة أخرى فى أسوان يعد رسالة قوية بضرورة حماية الموائل الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجى فى نهر النيل والمناطق الرطبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطائر ينتمى إلى العائلة Phalacrocoracidae، ويُعرف علميًا باسم Microcarbo africanus، وينتشر أساسًا فى إفريقيا جنوب الصحراء، مفضلًا العيش بالقرب من الأنهار والبحيرات والمستنقعات الغنية بالقصب والنباتات المائية.

