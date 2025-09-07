قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
محافظات

لأول مرة منذ 122عاما.. رصد وتصوير طائر الغاق الأفريقى بأسوان

طائر الغاق الأفريقى
طائر الغاق الأفريقى
محمد عبد الفتاح

لأول مرة بمدينة أسوان منذ عام 1903،  تم رصد وتصوير طائر الغاق الأفريقى – Reed Cormorant ، فى إنجاز بيئى وتوثيقى فريد من نوعه، وذلك بعد مرور أكثر من 122 عام على آخر تسجيل له فى مصر.

وجاء ذلك بعدما سبق ورصد ظهوره فى بحيرة ناصر بمنطقة أبو سمبل يوم 23 أغسطس 2025، قبل أن يتم توثيقه يوم 30 أغسطس 2025 بمدينة أسوان.

وأكد هيثم فهمى مصور فوتوغرافى ومراقب الحياة البرية بأن عملية الرصد تمت بمشاركة عدد من المهتمين بتوثيق الطيور حيث جرى تصوير 5 طيور فى نهر النيل بأسوان .

وأوضح بأن الطائر يتميز بريش داكن بلمعان برونزى ومنقار أصفر نحيف مع بقع برتقالية حول الوجه والحلق. 

طائر الغاق الأفريقى

وأضاف أن عودة هذا الطائر النادر تعكس نقاء البيئة المائية وغنى النظام البيئى المحلى، كما تؤكد أهمية وادى النيل كممر حيوى للطيور المائية المهاجرة.

فيما أوضحت زينب سعدى إحدى المشاركات فى عملية التوثيق بأن الغاق الأفريقى يعد سباح وغواص بارع يتغذى بشكل رئيسى على الأسماك الصغيرة ، وكثيرا ما يُشاهد ناشر جناحيه لتجفيف ريشه تحت أشعة الشمس ، وأن تسجيله مرة أخرى فى أسوان يعد رسالة قوية بضرورة حماية الموائل الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجى فى نهر النيل والمناطق الرطبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطائر ينتمى إلى العائلة  Phalacrocoracidae، ويُعرف علميًا باسم Microcarbo africanus، وينتشر أساسًا فى إفريقيا جنوب الصحراء، مفضلًا العيش بالقرب من الأنهار والبحيرات والمستنقعات الغنية بالقصب والنباتات المائية.

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن ، وكافة الجهات المختصة لتكثيف الجهود لإزالة التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

