فنزويلا: الولايات المتحدة تعلق رحلات الترحيل إلى كراكاس

أفادت الحكومة الفنزويلية بأن الإدارة الأمريكية علّقت من جانب واحد رحلات الترحيل القادمة من الولايات المتحدة والمقرر وصولها يوم الجمعة، إلا أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية نفى ذلك.

وقالت هيئة الطيران المدني الفنزويلية في بيان: "تلقّت الحكومة الفنزويلية يوم الخميس قراراً من حكومة الولايات المتحدة بتعليق عودة المواطنين الفنزويليين المقرر عودتهم في 12 ديسمبر من جانب واحد"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضافت هيئة الطيران المدني: "تُؤكد فنزويلا مجدداً استعدادها لاستقبال مواطنيها رغم قرار التعليق الأمريكي ويُعطّل هذا التعليق عمليةً كانت تُنفّذ بتنسيق مُحكم، وكانت تُمثّل وسيلةً لتخفيف معاناة المواطنين الفنزويليين المُحتجزين والمُضطهدين على الأراضي الأمريكية".

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN يوم الجمعة: “لا صحة لهذا الخبر. ستستمر رحلات الترحيل إلى فنزويلا”.