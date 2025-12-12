قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورة للفنانة عبلة كامل داخل المستشفى تثير الجدل .. ما قصتها؟
لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاص
مسئوليات بلا امتيازات.. علي ناصر محمد: لم أكن سعيدًا بتولّي برئاسة اليمن الديمقراطية
المدير الفني يعلن تشكيل الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب
الرئيس السيسي: ندعم وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ونساند جهود إنهاء الحرب
مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه .. تفاصيل مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية بالفيوم
إريتريا تنسحب من إيجاد.. والمنظمة تطالب أسمرة بإعادة النظر في القرار
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا: الولايات المتحدة تعلق رحلات الترحيل إلى كراكاس

رحلة أمريكية إلى فنزويلا
رحلة أمريكية إلى فنزويلا
قسم الخارجي

أفادت الحكومة الفنزويلية بأن الإدارة الأمريكية علّقت من جانب واحد رحلات الترحيل القادمة من الولايات المتحدة والمقرر وصولها يوم الجمعة، إلا أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية نفى ذلك.

وقالت هيئة الطيران المدني الفنزويلية في بيان: "تلقّت الحكومة الفنزويلية يوم الخميس قراراً من حكومة الولايات المتحدة بتعليق عودة المواطنين الفنزويليين المقرر عودتهم في 12 ديسمبر من جانب واحد"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضافت هيئة الطيران المدني: "تُؤكد فنزويلا مجدداً استعدادها لاستقبال مواطنيها رغم قرار التعليق الأمريكي ويُعطّل هذا التعليق عمليةً كانت تُنفّذ بتنسيق مُحكم، وكانت تُمثّل وسيلةً لتخفيف معاناة المواطنين الفنزويليين المُحتجزين والمُضطهدين على الأراضي الأمريكية".

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN يوم الجمعة: “لا صحة لهذا الخبر. ستستمر رحلات الترحيل إلى فنزويلا”.

فنزويلا الولايات المتحدة تعلق رحلات الترحيل رحلات الترحيل إلى كراكاس الحكومة الفنزويلية الإدارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

رئيس جامعة عين شمس

تحالف وتنمية | رئيس جامعة عين شمس: دعم كامل لدفع الابتكار القومي

جانب من الفاعليات

آداب عين شمس تنفذ دورة مودة للتأهيل والتوعية الأسرية للمقبلين على الزواج

جامعة العاصمة تطلق الموسم الرابع من مسابقة "العباقرة "

جامعة العاصمة تطلق الموسم الرابع من مسابقة العباقرة

بالصور

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ماذا يحدث لجسمك عند إهمال غسل الأسنان يوميا؟.. مخاطر صادمة

أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد