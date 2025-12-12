قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تربح 45 مليار جنيه خلال أسبوع .. وصعود جماعي للمؤشرات

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات محلية ومؤسسية، ليرتفع رأس المال السوقي بنحو 45 مليار جنيه، ويغلق عند مستوى 2.963 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.5%.

أداء المؤشرات

شهدت المؤشرات الرئيسية والثانوية صعودًا جماعيًا على النحو التالي:

EGX30 الرئيسي: ارتفع 1.29% ليغلق عند 42033.78 نقطة.

EGX70 متساوي الأوزان: صعد 3.82% ليصل إلى 12940.91 نقطة.

EGX100 متساوي الأوزان: نما 3.37% محققًا 17144.41 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان: سجل ارتفاعًا 1.57% ليغلق عند 51544.71 نقطة.

مؤشر تميز: قفز 4.7% ليصل إلى 20164.57 نقطة.

تحركات رأس المال السوقي

رأس المال للسوق ككل: ارتفع من 2.918 تريليون إلى 2.963 تريليون جنيه (+1.5%).

رأس المال لمؤشر EGX30: صعد من 1.588 تريليون إلى 1.611 تريليون جنيه (+1.5%).

مؤشر EGX70: ارتفع من 703.2 مليار إلى 712.4 مليار جنيه (+1.3%).

مؤشر EGX100: زاد من 2.291 تريليون إلى 2.323 تريليون جنيه (+1.4%).

بورصة النيل: ارتفع رأس المال من 2.7 إلى 2.8 مليار جنيه (+3.8%).

التداولات

تراجعت قيم التداول خلال الأسبوع، إذ سجلت:

إجمالي قيمة التداول: 345.9 مليار جنيه (مقابل 446.8 مليار الأسبوع الماضي).

كمية التداول: 16.613 مليار ورقة مالية عبر 727 ألف عملية.

نسبة تداول الأسهم: 10.29% داخل المقصورة.

تداول السندات وأذون الخزانة: 89.71%.


توزيع التداول بين المؤشرات

EGX30:

قيمة التداول: 14.7 مليار جنيه

حجم التداول: 1.9 مليار ورقة مالية

عدد العمليات: 190.6 ألف عملية

EGX70:

قيمة التداول: 12.1 مليار جنيه

حجم التداول: 9.1 مليار ورقة مالية

عدد العمليات: 295.6 ألف عملية

EGX100:

قيمة التداول: 26.8 مليار جنيه

حجم التداول: 11 مليار ورقة مالية

عدد العمليات: 486.1 ألف عملية.

