بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنحو 43.21 نقطة بما نسبته 0.48% ليصل إلى مستوى 9058.21 نقطة، إذ جرى تداول نحو 405 ملايين سهم عبر 24 ألفًا و205 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 98.8 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 35.35 نقطة، بما نسبته 0.43% ليصل إلى مستوى 8268.58 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 240 مليون سهم من خلال 14 ألفًا و816 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 38.00 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعًا بنحو 47.28 نقطة بما نسبته 0.49% ليصل إلى مستوى 9701.34 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 164 مليون سهم عبر 9389 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 60.8 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 10.52 نقطة بما نسبته 0.12% ليصل إلى مستوى 8612.54 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم عبر 7262 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 20.5 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "تمدين أ" و"ع عقارية" و"مراكز" و"الديره" و"النخيل" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "فنادق" و"خليج ت" و"تنظيف" و"ورقية" و"نور" الأكثر انخفاضًا.

