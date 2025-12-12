إبراهيم فايق: مبروك لمنتخب السعودية وكل المحبة لأهلنا في فلسطين

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة إلى منتخب السعودية بعد فوزه على منتخب فلسطين اليوم بكأس العرب.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي إكس: "الأخضر السعودي 🇸🇦 إلى الدور قبل النهائي بعد مباراة ماراثونية كبيرة.. مبروك للمملكة ولأهلنا هناك.. وهاردلك للمنتخب الفلسطيني 🇵🇸 اللي قدم مباراة كبيرة وبطولة كبيرة جدا.. كل التحية لهم وكل المحبة لأهلنا في فلسطين.

نجح منتخب السعودية فى التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.