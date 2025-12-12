يضعها على يده باستمرار.. البيت الأبيض يكشف سر ضمادة ترامب

أكد البيت الأبيض، الخميس، أن الضمادات التي تظهر دوما على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناتجة عن كدمات بسبب المصافحة المتكررة وتناوله جرعة يومية من الأسبرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي: "الرئيس يصافح الناس باستمرار والمكتب البيضاوي أشبه بمحطة غراند سنترال (محطة قطار في وسط حي مانهاتن)، إنه يلتقي يوميا بعدد من الأشخاص يفوق ما تتصورونه".

وأضافت ليفيت: "كما أنه يتناول الأسبرين يوميا وهو ما أكدته فحوصاته الطبية، ما قد يساهم في ظهور تلك الكدمات".

يذكر أن البيت الأبيض قدم التفسير نفسه للكدمات في يوليو 2025، عندما خضع ترامب لفحص بسبب تورم في ساقيه وشخّصت حالته بقصور وريدي مزمن.