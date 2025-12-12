ترامب يعفو عن موظفة تلاعبت بأجهزة التصويت في 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن منحه العفو لتينيا بيترز، موظفة تسجيل الناخبين في مقاطعة بولاية كولورادو، والتي أدينت بالتلاعب بأجهزة التصويت بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات.

وكتب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلاً: "إنها وطنية لم ترغب إلا في ضمان نزاهة الانتخابات. وهي الآن في السجن بتهمة المطالبة بانتخابات نزيهة. أمنح تينيا عفواً كاملاً تقديراً لجهودها في كشف تزوير الانتخابات".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرسل ممثلاً عنه إلى محادثات في أوروبا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إذا كانت هناك فرصة جيدة لإحراز تقدم، وذلك خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض.