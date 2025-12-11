بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.21%

أنهت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.21%.



وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.4 مليون دينار "نحو 7.6 مليون دولار"، وذلك بعد تداول 2.5 مليون سهم من خلال 2499 عقدًا.



وعن أداء السوق، تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق إلى 3418 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.21% ،وأظهرت بيانات السوق ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة من أصل 97 شركة تم تداولها، مقابل انخفاض أسعار 35 شركة.



وعلى صعيد الأداء القطاعي، انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، وتراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.26%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.

