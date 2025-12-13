للتحقيقات.. النيابة تأمر بحبس مديرة كيان تعليمي وهمي بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإدارة كيان تعليمي وهمي، غير مرخص، واستغلاله في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تدريبية في مجال التمريض والرعاية الصحية، مقابل مبالغ مالية، دائرة قسم شرطة ثانِ سوهاج، بزعم تمكينهم من العمل بالمجال الصحي على خلاف الحقيقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ سوهاج، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات، بإدارة إحدى السيدات كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة القسم.

واتخاذه وسيلة للإيقاع بالضحايا من الشباب، من خلال منحهم شهادات وكارنيهات غير معتمدة، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وأن المتهمة كانت تروج لنشاطها عبر مطبوعات دعائية.

وتوهم المترددين بأن تلك الشهادات معترف بها وتؤهلهم للعمل في التمريض والرعاية الصحية، مستغلة حاجتهم لفرص العمل، مقابل تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهمة بداخله، وبحوزتها عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، ومطبوعات دعائية، ومجموعة من الكتب الدراسية، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات وبيانات تؤكد نشاطها الإجرامي وتورطها في عمليات النصب، وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكابها للواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارها بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لملاحقة وضبط الكيانات الوهمية، حفاظًا على أموال المواطنين ومنع استغلالهم تحت ستار التعليم والتدريب.