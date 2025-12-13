أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس اليوم السبت 13 / 12 ، محذرا من شبورة كثيفة وبرودة خلال ساعات الصباح أو ساعات الليل المتأخرة .

حالة الطقس اليوم



وأضح "فهيم" خلال تصريحات له، أن حالة الطقس بارد في الساعات الأولى من الصباح ، ومعتدل الحرارة نهاراً ، وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء

، مع انتشار شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً

من آخر الليل وحتى صباح السبت

على:



الطرق الزراعية

الطرق السريعة

الطرق القريبة من الترع والمصارف من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء

كما حذر من ️ الشبورةالمائية ممكن تأثر على مستوى الرؤية الأفقية بشكل واضح.

خريطة سقوط الأمطار



كما كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن خريطة سقوط الأمطار كما يلى…..

فرص أمطار:

️ أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على فترات

السواحل الشمالية

شمال الوجه البحري

فرص ضعيفة جداً (حوالي 20%)

القاهرة الكبرى

جنوب الوجه البحري

وقدم "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أهم احتياطات السلامة الشخصية (مهمة جداً)

️ السواقة بطيئة جداً وقت الشبورة

️ استخدم الأنوار الواطية فقط

️ ممنوع تجاوز أو سرعة زائدة

️ ترك مسافة أمان كافية

عند انعدام الرؤية انعدمت يجب الوقوف على جنب بأمان

️ مراعاة كبار السن والأطفال في فترات البرد الصباحي والليلي



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا مهمًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، مؤكدة تعرض البلاد لظاهرة جوية مؤثرة تتمثل في تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر، ما قد يؤثر على حركة المرور في عدد من المناطق.

شبورة كثيفة

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من الوجه البحري، خاصة القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مع انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية ليصل إلى نحو 2.9 كيلومتر في بعض المناطق.

وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين المركبات حفاظًا على سلامة المواطنين.

طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا



وبحسب توقعات الأرصاد، يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسود أجواء باردة على جميع المحافظات.

فرص أمطار على بعض المناطق



وتشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.