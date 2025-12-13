مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر بالقليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستشفي شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية ورافقه وزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية.

واستمع مدبولي لشرح حول مشروع إنشاء المستشفي وعدد الأسرة بالمستشفي الذي يصل ل٢٢١ سرير



كما تحتوي المستشفي على مدرسة تمريض ومبني لتبرع بالدم و للبلازما ومبني غسيل كلوي وغرف عزل ،و ٢٧ سرير عناية مركزة و ٦ أسرة عمليات .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مكتبة مصر العامة بشبين القناطر ورافقه وزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة.ومحافظ القليوبية.

وتفقد مدبولي مكونات المكتبة حيث شاهد المرسم واللوحات التي قاموا برسمها أعضاء المكتبة كما استمع رئيس الوزراء لإنشاء ديني من إحدى رواد المكتبة .

واجري مدبولي حوار مع رواد المكتبة لمعرفة ما استفادوا من خلال ترددهم علي مكتبة مصر .

كما قام اخد التتالي باستيقاف رئيس الوزراء عند خروجه من المكتبة مطالبا منه العودة الي عملها الأمر الذي استجاب له رئيس الوزراء ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازم