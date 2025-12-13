قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الزراعة تنفذ أكثر من 2000 ندوة إرشادية استفاد منها 30 ألف مزارع في نوفمبر

الإرشاد الزراعي
الإرشاد الزراعي
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ أكثر من 2000 ندوة إرشادية بمختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها حوالي 30 ألف مزارع على مستوى الجمهورية، خلال نوفمبر الماضي.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الإرشادية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حيث شارك في تنفيذ هذه الندوات الباحثون والخبراء من مركز البحوث الزراعية، ومهندسو الإرشاد الزراعي بالمحافظات، في إطار دعم خطط التنمية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل والثروة الحيوانية.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن إجمالي عدد الندوات الإرشادية التي تم تنفيذها خلال نوفمبر الماضي بلغ نحو 2014 ندوة، استفاد منها ما يزيد على 30210 مزارع ومربٍ في جميع المحافظات، من بينها 222 ندوة متخصصة في حقول المزارعين، تركزت على المحاصيل الاستراتيجية الهامة، استفاد منها نحو 3330 مزارعا.

وأوضحت أن تلك الندوات ركزت على عدد من الموضوعات، من بينها: تطهير المساقي والمراوي، زراعة المحاصيل الشتوية الرئيسية (البصل، الثوم، الفراولة، البطاطس، بنجر السكر)، فضلا عن مكافحة الحشائش في محصولي القمح والشعير والفول البلدي، إضافة إلى التوعية بمخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وذكرت أن من بين تلك الأنشطة أيضا، تنفيذ 1792 ندوة إرشادية متنوعة في المراكز الإرشادية المنتشرة في المحافظات، بحضور مكثف بلغ نحو 26880 مزارعا.

في سياق متصل، واصلت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي إصدار ونشر المطبوعات الإرشادية الموجهة، حيث تم إصدار عدد نوفمبر وديسمبر من "مجلة الإرشاد الزراعي" بواقع 2000 نسخة، وجار توزيعها حالياً على المديريات الزراعية والمحافظات لضمان وصولها لأكبر عدد من المستفيدين، ذلك بالإضافة إلى الانتهاء من طبع نشرات إرشادية جديدة ومحدثة حول زراعة محصولي "الطماطم والفاصوليا" لموسم 2025/2026، لتوفير أحدث التوصيات للمزارعين.

وأكدت “إسماعيل” مواصلة جهود المتابعة الميدانية للأنشطة الزراعية في جميع المحافظات، حيث يقوم المرشدون الزراعيون، تحت الإشراف المباشر لمديري الإرشاد، برصد أي مشكلات أو تحديات تتعلق بصحة النباتات أو الحيوانات في مراحلها المبكرة، ويتم إبلاغ الإدارة المركزية فوراً للتعامل السريع مع هذه المشكلات، لضمان سلامة الإنتاج الزراعي والحيواني.

الزراعة ندوة إرشادية وزارة الزراعة

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أجهزة منزلية تهدد صحة الرئة .. مشروبات تساعد على نمو الشعر

درجة حرارة الجسم

كمادات الأمان.. سر خفض حرارة الأطفال دون مخاطر

الابراج

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 12 ديسمبر 2025

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

