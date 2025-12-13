الزراعة تنفذ أكثر من 2000 ندوة إرشادية استفاد منها 30 ألف مزارع في نوفمبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ أكثر من 2000 ندوة إرشادية بمختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها حوالي 30 ألف مزارع على مستوى الجمهورية، خلال نوفمبر الماضي.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الإرشادية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حيث شارك في تنفيذ هذه الندوات الباحثون والخبراء من مركز البحوث الزراعية، ومهندسو الإرشاد الزراعي بالمحافظات، في إطار دعم خطط التنمية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل والثروة الحيوانية.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن إجمالي عدد الندوات الإرشادية التي تم تنفيذها خلال نوفمبر الماضي بلغ نحو 2014 ندوة، استفاد منها ما يزيد على 30210 مزارع ومربٍ في جميع المحافظات، من بينها 222 ندوة متخصصة في حقول المزارعين، تركزت على المحاصيل الاستراتيجية الهامة، استفاد منها نحو 3330 مزارعا.

وأوضحت أن تلك الندوات ركزت على عدد من الموضوعات، من بينها: تطهير المساقي والمراوي، زراعة المحاصيل الشتوية الرئيسية (البصل، الثوم، الفراولة، البطاطس، بنجر السكر)، فضلا عن مكافحة الحشائش في محصولي القمح والشعير والفول البلدي، إضافة إلى التوعية بمخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وذكرت أن من بين تلك الأنشطة أيضا، تنفيذ 1792 ندوة إرشادية متنوعة في المراكز الإرشادية المنتشرة في المحافظات، بحضور مكثف بلغ نحو 26880 مزارعا.

في سياق متصل، واصلت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي إصدار ونشر المطبوعات الإرشادية الموجهة، حيث تم إصدار عدد نوفمبر وديسمبر من "مجلة الإرشاد الزراعي" بواقع 2000 نسخة، وجار توزيعها حالياً على المديريات الزراعية والمحافظات لضمان وصولها لأكبر عدد من المستفيدين، ذلك بالإضافة إلى الانتهاء من طبع نشرات إرشادية جديدة ومحدثة حول زراعة محصولي "الطماطم والفاصوليا" لموسم 2025/2026، لتوفير أحدث التوصيات للمزارعين.

وأكدت “إسماعيل” مواصلة جهود المتابعة الميدانية للأنشطة الزراعية في جميع المحافظات، حيث يقوم المرشدون الزراعيون، تحت الإشراف المباشر لمديري الإرشاد، برصد أي مشكلات أو تحديات تتعلق بصحة النباتات أو الحيوانات في مراحلها المبكرة، ويتم إبلاغ الإدارة المركزية فوراً للتعامل السريع مع هذه المشكلات، لضمان سلامة الإنتاج الزراعي والحيواني.