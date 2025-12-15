خبير اقتصادي: الجنيه ارتفع أمام الدولار حوالي 10% منذ بداية 2025

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر إيجابية مع نهاية عام 2025 .

وقال مصطفى بدرة في حواره على قناة " الحياة "، :" كان هناك تأثيرات سلبية خارجية على الاقتصاد المصري بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الإسرائيلية على غزة وتوترات البحر الأحمر ".



وتابع مصطفى بدرة :" الدولة عكفت على أن يكون اقتصادها مرن من اجل تلقى الصدمات الاقتصادية العالمية ".

واكمل مصطفى بدرة :" منذ بداية 2025 وحتى الآن سعر الجنيه ارتفع امام الدولار حوالي 10 % وسعر الدولار انخفض وأصبح بـ 47.5 جنيه ".

ولفت مصطفى بدرة :" انخفاض سعر الصرف ينعكس على مستوى الأسعار داخل الأسواق المصرية "، مضيفا:" هناك انخفاض في معدلات التضخم في مصر وانخفض وأصبح 12.5 % ".

