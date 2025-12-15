أستاذ تمويل: مصر لديها استراتيجية خاصة بالاستثمار.. وقطر تستثمر بـ 200 مليون دولار باقتصادية قناة السويس

أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاستثمار يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ويسهم في زيادة الإنتاج .



وقال هشام إبراهيم في حواره في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة "، :" مصر لديها استراتيجية خاصة بالاستثمار ونستهدف ان تخدم الاستثمارات قطاعات أخرى نحتاجها ".

وتابع هشام إبراهيم :" هناك استثمارات قطرية تقدر بـ 200 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتدخل في مجال الطاقة النظيفة ".

واكمل هشام إبراهيم :" الجانب القطري يدخل باستثمارات ضخمة في مصر وأكبرها تطوير منطقة علم الروم بمطروح ".

ولفت هشام إبراهيم :" الجانب القطري يرى رؤية مصر الاستثمارية"، مضيفا:" أي استثمار عربي أو اجنبي في مصر يسبقه دراسات طويلة والاستثمارات القادمة لمصر تخدم على رؤيتنا الاستراتيجية ".

