تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
منح العلامة الخضراء لمصنعي المخلفات الصلبة والبلاستيك
مصر تضع حجر أساس أكبر مجمع لإنتاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
أخبار البلد

وزير العمل يعلن عن مبادرة للـ"التفتيش الذكي" لدعم مناخ الاستثمار

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلن وزير العمل  محمد جبران، عن التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية لتطبيق مبادرة «التفتيش الذكي».. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التفتيش وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأساليب حديثة وفعّالة.

وأوضح الوزير أن مبادرة «التفتيش الذكي» تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات إنفاذ القانون، من خلال التحول من الأساليب التقليدية إلى نهج يعتمد على الشراكة والرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار، وذلك على النحو التالي:

أولاً: العمل المشترك:

تعزيز التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وجميع منظمات أصحاب الأعمال لتحويل عملية إنفاذ القانون من إطار المواجهة إلى إطار التعاون والشراكة، بما يرسّخ الثقة المتبادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.

ثانياً: الامتثال الطوعي:

مساعدة المنشآت على فهم أحكام قانون العمل والالتزام بها طواعيةً، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية أو العقوبات، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتشجيع الاستثمار.

ثالثاً: التحليل المسبق للمخاطر

الاعتماد على تحليل البيانات والسجلات الحكومية المتاحة، مثل أنظمة التأمينات الاجتماعية، ونظام حماية الأجور، وسجل الشكاوى، لتحديد المنشآت التي قد تكون أكثر عرضة لارتكاب مخالفات جسيمة.

رابعاً: توجيه الموارد بكفاءة

توجيه فرق التفتيش الميداني نحو المنشآت عالية المخاطر بشكل أساسي، بدلاً من التفتيش العشوائي، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة ورفع كفاءة منظومة التفتيش.

خامساً: الرقمنة والأتمتة

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات، من خلال:
-تزويد مفتشي العمل بأدوات رقمية وأجهزة حديثة تتيح تسجيل التقارير والمخالفات إلكترونيًا وبصورة فورية، مع سهولة الوصول إلى قواعد البيانات.

-توثيق إجراءات التفتيش إلكترونيًا بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير أن تطبيق «التفتيش الذكي» سيسهم في إنهاء الممارسات التقليدية غير الفعّالة، ويقضي على التفتيش الشكلي أو غير القائم على المخاطر، ليحل محله تفتيش حديث يستند إلى البيانات والتعاون، بما يحقق الصالح العام للاقتصاد الوطني وأطراف العمل كافة.

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

