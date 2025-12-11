ارتفاع جماعي للمؤشرات في مستهل تداولات البورصة المصرية بنهاية الأسبوع

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، ختام جلسات الأسبوع، على أداء قوي مدعوم بمشتريات محلية ومؤسسية، لتسجل المؤشرات الرئيسية والثانوية ارتفاعات جماعية امتدادًا لمكاسب جلسة أمس، باستثناء مؤشر واحد فقط شهد تراجعًا محدودًا.

أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم

EGX30: ارتفع بنسبة 0.65% مسجلًا 42328 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان: صعد بنسبة 0.73% ليصل إلى 51963 نقطة.

EGX30 للعائد الكلي: ارتفع بنسبة 0.59% مسجلًا 19226 نقطة.

EGX35-LV: حقق زيادة قدرها 0.47% ليبلغ 4646 نقطة.

مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة

EGX70 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 0.57% ليصل إلى 13021 نقطة.

EGX100 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.64% مسجلًا 17261 نقطة.

مؤشرات أخرى

مؤشر الشريعة الإسلامية: قفز بنسبة 0.85% ليغلق عند 4496 نقطة.

مؤشر تميز: تراجع وحيد بين المؤشرات بنسبة 0.57% ليصل إلى 20289 نقطة.