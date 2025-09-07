قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان..تكريم وكيل مديرية الإسكان.. واحتفالات بالمولد لذوى الهمم.. وجلسات للدوار.. وطقس مستقر

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة أحداثا متنوعة. 

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم المهندس زكريا جمعة القائم بأعمال وكيل مديرية الإسكان لبلوغه السن القانونية للتقاعد بإهدائه درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية عرفاناً بجهوده البارزة خلال فترة عمله .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذا التكريم يأتى ضمن حرص المحافظة على إثابة المخلصين فى عملهم ورفع مستوى الأداء بمديرية الإسكان .

https://www.elbalad.news/6688564

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى تنفيذها مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة .

وأشاد بسلسلة الفعاليات والأنشطة العديدة التى تنفذها مبادرة " طريق مضئ لطفلى " لدعم أبنائنا من ذوى الهمم ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز .

ومن جانبها أشارت الدكتورة عبلة عادل بأنه تم تنفيذ أنشطة متنوعة شملت تنظيم فعاليات وفقرات غنائية وفنية بنادى التجديف بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، لإحياء هذه الذكرى العزيزة ، وإضفاء الأجواء المبهجة والروحانية لذوى الهمم ، وقد تضمنت الفعاليات تلاوة لآيات من القرآن الكريم ، وإلقاء فقرات للمديح النبوى .

https://www.elbalad.news/6688637

جهود محافظة اسوان 

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة”.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أنه وفقاً لتعليمات محافظ أسوان ، وبالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم 30 جلسة من جلسات الدوار التى استهدفت توعية 1500 سيدة بقرى ونجوع مركز كوم أمبو وضمت قرى الخمسين ، والصدقية وأبو زقلة والزمالك وخليفة العتمور والفؤادية وسالمون وجزيرة بساو والفارسية والعبابدة وعزبة الرملة والغابة والسوهاجية بالمنشية وعزبة زرزارة وعزبة سالم.

https://www.elbalad.news/6688641

شهدت مدينة أسوان اليوم السبت طقس مستقر ، لكنه مشمس حيث نشرت الشمس أشعتها فى جميع الأرجاء مما أدى إلى ارتفاع في درجة حرارة الطقس حيث وصلت إلى 40 درجة .

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، وشديد الحرارة في جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، كما ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح ما بين (2-4 ).

وتختلف طبيعة أسوان نظراً لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جدا ، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع مما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا في حالة الضرورة.

https://www.elbalad.news/6688687

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

