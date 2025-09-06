استقرار طقس أسوان ووصول الحرارة إلى 40 درجة

شهدت مدينة أسوان اليوم السبت طقس مستقر ، لكنه مشمس حيث نشرت الشمس أشعتها فى جميع الأرجاء مما أدى إلى ارتفاع في درجة حرارة الطقس حيث وصلت إلى 40 درجة .

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، وشديد الحرارة في جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، كما ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح ما بين (2-4 ).

وتختلف طبيعة أسوان نظراً لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جدا ، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع مما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا في حالة الضرورة.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

حالة الطقس

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 39 درجة، والصغرى 27 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة الظهيرة حتى تصل إلى 43 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 15% والرياح 16كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، ويستمر ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة إلى 42 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 15% والرياح 13 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبو سمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ42 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 25% والرياح 13كم/ س.