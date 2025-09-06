محافظ أسوان يتابع أنشطة مبادرة"طريق مضئ لطفلى"بتنظم فعاليات لذوى الهمم

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى تنفيذها مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة .

وأشاد بسلسلة الفعاليات والأنشطة العديدة التى تنفذها مبادرة " طريق مضئ لطفلى " لدعم أبنائنا من ذوى الهمم ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز .

ومن جانبها أشارت الدكتورة عبلة عادل بأنه تم تنفيذ أنشطة متنوعة شملت تنظيم فعاليات وفقرات غنائية وفنية بنادى التجديف بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، لإحياء هذه الذكرى العزيزة ، وإضفاء الأجواء المبهجة والروحانية لذوى الهمم ، وقد تضمنت الفعاليات تلاوة لآيات من القرآن الكريم ، وإلقاء فقرات للمديح النبوى .

وأضافت بأن المبادرة قامت أيضاً بتوزيع الهدايات القيمة للمكفوفين من " أوراق وأقلام برايل " دعماً لهم فى مسيرتهم التعليمية ، كما تم توزيع " حلوى المولد " المقدمة من إحدى الشركات وأهل الخير .

أنشطة متنوعة

فيما استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه وفقاً لتعليمات محافظ أسوان ، وبالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم 30 جلسة من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1500 سيدة بقرى ونجوع مركز كوم أمبو وضمت قرى الخمسين ، والصدقية وأبو زقلة والزمالك وخليفة العتمور والفؤادية وسالمون وجزيرة بساو والفارسية والعبابدة وعزبة الرملة والغابة والسوهاجية بالمنشية وعزبة زرزارة وعزبة سالم.

وأشارت بأن جلسات الدوار تهدف إلى زيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .