أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
محافظات

محافظ أسوان يكرم وكيل مديرية الإسكان لبلوغه السن القانونية للتقاعد

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم المهندس زكريا جمعة القائم بأعمال وكيل مديرية الإسكان لبلوغه السن القانونية للتقاعد بإهدائه درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية عرفاناً بجهوده البارزة خلال فترة عمله .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذا التكريم يأتى ضمن حرص المحافظة على إثابة المخلصين فى عملهم ورفع مستوى الأداء بمديرية الإسكان .

متمنياً التوفيق لمن سيتولى المسئولية ، وأن يكون خير خلف لخير سلف ، ويعمل على إستثمار إمكانيات المديرية بالشكل الأمثل بما يصب فى صالح مواطنى المحافظة .

فيما استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين الجديد ، والذى تولى مسئولية المديرية خلفاً للمهندس خالد أبو القاسم لبلوغه السن القانونية للمعاش .

تكريم

حيث أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التعامل مع كافة الملفات لتوفير الخدمات التموينية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز ، والسلع الغذائية والأساسية المتنوعة ، على أن يتم إعطاء فرصة لمدة شهر للمدير الجديد لمديرية التموين ، ليعقب ذلك قيامه بعرض الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل داخل المديرية لتقديم خدماتها العديدة بالشكل المطلوب .

ووجه المحافظ إلى ضرورة الإستمرار فى مواصلة وتكثيف الحملات التموينية والرقابية المشددة على الأسواق والمحلات وسلاسل الهايبر ماركت وكافة الأنشطة التجارية للتأكد والإطمئنان من جودة السلع للإستهلاك الآدمى ، وتوفيرها للأسعار المناسبة والإلتزام بالتخفيضات التى تم الإعلان عنها ضمن مبادرة " خفض الأسعار " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

فيما قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بمتابعة زراعة أشجار الظل ونباتات الزينة داخل المدارس ، فضلاً عن القيام بأعمال تهذيب الأشجار ، وفى نفس السياق تم تنفيذ أعمال النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة ، ومراجعة المسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى رى الأشجار والجهنميات.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

بالصور

