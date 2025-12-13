قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
700 مشروع يخدمون 36 قرية.. تفاصيل تفقد رئيس الوزراء مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية

محمد البدوي

أكد كريم رجب، مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة القليوبية، على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، والتي تضم نحو 700 مشروع، حيث تركزت الزيارة في مركز شبين القناطر التابع له 36 قرية.

تخصصات طبية متعددة

وأوضح المراسل أن المشروعات الصحية كانت أبرز محطات الجولة، ومن بينها مركز طب الأسرة بإحدى القرى، والمكون من 3 طوابق ويضم تخصصات طبية متعددة، إلى جانب تجهيزه بأحدث وسائل التشخيص، ودخوله الخدمة بالفعل لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار اليوم.

وضع اللمسات الأخيرة

وأضاف كريم رجب أن رئيس الوزراء تفقد مستشفى شبين القناطر المركزي، الذي أُعيد إنشاؤه على مساحة 4800 متر مربع، ويضم نحو 380 سريرًا، بالإضافة إلى 48 سريرًا لوحدات الغسيل الكلوي ووحدات العناية المركزة، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ تجاوزت 70%، ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا للافتتاح.

وأشار إلى أن الجولة شملت أيضًا وحدة الخدمات البيطرية بقرية نوى، ومركز خدمات المواطنين بقرية الطحنوب، والذي يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية مثل السجل المدني والبريد، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة» ساهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقريب الخدمات إليهم.

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

