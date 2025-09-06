قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان| زراعةالأشجار ونبات الزينة بالمدارس .. ومراقبة للأسواق وشهادات لقياس المهارة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 من يوم الجمعة الموافق :  5/9/2025 احداث متنوعة. 

فى ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من خلال تجهيز كافة المدارس ، وتكثيف المسطحات الخضراء والتشجير بها لإضفاء متنفس بيئى وحضارى وجمالى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب .

فقد قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بمتابعة زراعة أشجار الظل ونباتات الزينة داخل المدارس ، فضلاً عن القيام بأعمال تهذيب الأشجار ، وفى نفس السياق تم تنفيذ أعمال النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة ، ومراجعة المسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى رى الأشجار والجهنميات .

وفى نفس السياق تم إنشاء وفرد مواسير الرى داخل الأحواض ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات ، مع إصلاح وتغيير عدد من المحابس ، ونظافة الأحواض والمشايات .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمواصلة أعمال رفع الإشغالات ، مع القيام بأعمال إصلاح لوحة كوبرى ومحور بديل خزان أسوان بواسطة الفنيين بحى جنوب ، وتم إنارة الأعمدة بطول الكوبرى وإنتظام الإضاءة به بالشكل المطلوب ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين. 

https://www.elbalad.news/6687860

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين الجديد ، والذى تولى مسئولية المديرية خلفاً للمهندس خالد أبو القاسم لبلوغه السن القانونية للمعاش.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التعامل مع كافة الملفات لتوفير الخدمات التموينية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز ، والسلع الغذائية والأساسية المتنوعة ، على أن يتم إعطاء فرصة لمدة شهر للمدير الجديد لمديرية التموين ، ليعقب ذلك قيامه بعرض الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل داخل المديرية لتقديم خدماتها العديدة بالشكل المطلوب.

https://www.elbalad.news/6687846

جهود محافظة اسوان 

قامت مديرية العمل بأسوان باستخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة ، وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة ( PVC ) وذلك بناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان فقد تم التنسيق لطباعة الشهادات والكارينهات بديوان عام الوزارة حيث تم ذلك خلال 3 أيام فقط بدلاً من شهر ، مما انعكس على عدم وجود أي قوائم انتظام لاستلام مثل هذه المستندات الهامة .

وأكد بأن تنفيذ هذه المنظومة يأتى فى إطار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين متلقى الخدمات المختلفة بالمديرية ، وتواكباً مع منظومة التحول الرقمى الهادفة لميكنة الخدمات المقدمة لإنجازها فى أوقات قياسية لضمان سلامة المستخرجات الرسمية الصادرة عنها .

https://www.elbalad.news/6687257

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

