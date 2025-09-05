قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
محافظات

زراعة الأشجار ونباتات الزينة بالمدارس للاستعداد للعام الدراسى بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

فى ظل الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسى الجديد بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من خلال تجهيز كافة المدارس ، وتكثيف المسطحات الخضراء والتشجير بها لإضفاء متنفس بيئى وحضارى وجمالى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب .

فقد قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بمتابعة زراعة أشجار الظل ونباتات الزينة داخل المدارس ، فضلاً عن القيام بأعمال تهذيب الأشجار ، وفى نفس السياق تم تنفيذ أعمال النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة ، ومراجعة المسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى رى الأشجار والجهنميات .

وفى نفس السياق تم إنشاء وفرد مواسير الرى داخل الأحواض ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات ، مع إصلاح وتغيير عدد من المحابس ، ونظافة الأحواض والمشايات .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمواصلة أعمال رفع الإشغالات ، مع القيام بأعمال إصلاح لوحة كوبرى ومحور بديل خزان أسوان بواسطة الفنيين بحى جنوب ، وتم إنارة الأعمدة بطول الكوبرى وإنتظام الإضاءة به بالشكل المطلوب ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

العام الدراسى

إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين الجديد ، والذى تولى مسئولية المديرية خلفاً للمهندس خالد أبو القاسم لبلوغه السن القانونية للمعاش حيث أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التعامل مع كافة الملفات لتوفير الخدمات التموينية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل .

 وخاصة فيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز ، والسلع الغذائية والأساسية المتنوعة ، على أن يتم إعطاء فرصة لمدة شهر للمدير الجديد لمديرية التموين ، ليعقب ذلك قيامه بعرض الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل داخل المديرية لتقديم خدماتها العديدة بالشكل المطلوب.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

