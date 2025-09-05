محافظ أسوان : معرض أهلا مدارس يقدم للمواطنين 40% تخفيضات

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم افتتاح معرض أهلا مدارس في أسوان استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وأن هذه المعارض تتم بالتعاون مع مديرية التموين وأن الأسعار مخفضة بنسب كبيرة.

وأضاف خلال برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، أن الأسعار في معارض أهلا مدارس مخفضة عن الموجودة بالأسواق الخارجية بنسبة 30و40%، وأن المحافظة سيكون بها 9 معارض.

ولفت إلى أن مدينة أسوان سيكون بها معرضين، وأن افتتاح المعارض ستكون بشكل مستمر قبل بدء الدراسة، وأن هناك سلسلة معارض تقوم بها المحافظة من أجل التخفيف على المواطنين.

كما قال محمد أبو الحسن، وكيل وزارة التموين بأسوان، إن المعارض الخاصة بأهلا رمضان بها سلع غذائية بأسعار مخفضة، وبها الملابس والمستلزمات المدرسية.