لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعتمر أثناء أدائه مناسك العمرة، بعدما حطّت حمامة فوق رأسه أمام الكعبة المشرفة في مشهد لافت أثار تفاعلاً واسعًا.





وأظهر المقطع الرجل واقفًا بهدوء وابتسامة تعكس الطمأنينة، بينما ظلت الحمامة مستقرة على رأسه دون خوف.





واعتبر متابعون أن المشهد يجسد السكينة والسلام الروحي الذي يميز أجواء الحرم المكي، وعلق آخرون بأن اللقطة تحمل دلالة رمزية على الطمأنينة والإيمان.





الفيديو حصد ملايين المشاهدات في وقت قصير، ليصبح من أكثر المقاطع تداولًا خلال الساعات الماضية على مختلف المنصات الاجتماعية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.