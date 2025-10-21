قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

أدعو كافة المراكز البحثية والجامعات. في مصر والعالم. وكافة الفاعليات المعنية بدراسة الواقع السياسي العالمي المعاش، وتداعياته علي كافة الأصعدة. بدراسة التحولات المفاجئة التي طرأت علي هذا المسار تحديدا. هل انهارت المشروعات السياسية الكبري في العالم؟ ما أسباب التحول في المزاج العام، سواء في الاحتجاجات أو حتي الانتخابات؟ ما الأسباب التي تدفع الشعوب، لتغيير أفكارها وخياراتها؟ هل الشريحة الثائرة اليوم، هي تلك الشريحة الرمادية التي لم تشترك في أي حراك سابقا؟ أم أنه جيل جديد خلق في أزمة مستمرة منذ عقد ونصف العقد؟. 

ماذا لو كان كل ما يعتقد به عن الحرية والديمقراطية والثورة، وهما مصنعا بعناية. تحت سطح الاحتجاجات الملونة، والانتفاضات البطولية، تكمن آلية عالمية خفية للسيطرة علي العقول، تدبرها نخب قوية، لتقسيم الجماهير والتلاعب بها واستعبادها. في الواقع القاسي للثورات الملونة، والذي يميط اللثام عن عمليات سرية مصممة بدقة لتمزيق المجتمعات، وقمع الوحدة والمقاومة. 

هل انتفاضات اليوم العفوية، هي حقا ثورات شعبية، أم هي مسرحيات مدبرة بمهارة تديرها مصالح أجنبية؟ في نيبال مثلا، تكشف الأحداث الأخيرة، عن انقلاب رقمي متخفي في زيٍ ديموقراطي مسخر بذكاء لإعادة تشكيل مصير أمة، وترجيح كفة ميزان القوي في آسيا. هل ما شهدناه مؤخرا من اضطرابات، ثورات ملونة مدعومة من الغرب؟ وهل ثمة شبكة دولية تتحكم في العقول فعلا؟ وما الآلية وراء هذه الثورات؟ ماذا تعني السيادة، عندما يكون كل احتجاج معرض للتلاعب، عندما تصبح كل منظمة غير حكومية سلاحا؟

 وهل يمكن لبعض الدول أن تحافظ علي استقلالها الحقيقي في هذا العالم الجديد المضطرب؟ أم هي مجرد ساحات معارك للإمبراطوريات المتنافسة؟. يقود الغرب الآن عقيدة أكثر قسوة وصرامة، نهج يفضل القوة الغاشمة، علي الحوار واحترام سيادة الدول. ويعتمد الإكراه والاخضاع، بدل الاقناع. 
لقد خلع الشمال العالمي قناعه. ما تبقي هو سياسات الهيمنة المطلقة العنان. حروب خارجة علي القانون، وصدامات استراتيجية ومبادئ أخلاقية تنسف في سبيل السيطرة. من أنقاض غزة وحطامها، وحرب الإبادة. إلي مفاعلات إيران النووية التي قصفت.

 ومن صمت أوروبا. إلي وزارة الحرب الجديدة في واشنطن. كل ذلك يمحو الحدود الفاصلة بين الدفاع عن النفس، والهيمنة علي الأخرين. لم يعد الأمر يتعلق بمن يضع القواعد. بل من يجرؤ علي العيش من دونها. إذا كان الغرب نفسه، لم يعد يحترم قواعده، بل تخلي عنها بالكامل. فمن سيحدد النظم العالمية الجديدة؟ ومن يتولي قيادته؟

الواقع السياسي المزاج العام الديمقراطية

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

اعراض نقص الحديد

أعراض نقص الحديد..7 مؤشرات خطيرة

روسيا وإيران تبحثان التطورات بالمنطقة

روسيا وإيران تبحثان التطورات بالمنطقة

السفير التركي والكاتب أوموت دينجشاهين

السفير التركي يثمن إصدار كتاب جديد عن مصر القديمة لتعزيز التعاون بين القاهرة وأنقرة

زيلينسكي

زيلينسكي: تردد أمريكا في تزويدنا بصواريخ توماهوك منح روسيا شعورا بالثقة

بالصور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

